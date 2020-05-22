Поліція закінчила розслідування справи вбивства Павла Шеремета

Поліція завершила досудове розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Павла Шеремета було вбито у центрі Києва 20 липня 2016 року. Інформацію про закінчення досудового розслідування повідомляє "Українська правда" з посиланням на слова адвоката підозрюваної Юлії Кузьменко Тараса Безпалого. Це також в коментарі "Слідство.Інфо" підтвердив адвокат підозрюваної Яни Дугарь Микола Ореховський.

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Правоохоронці висунули звинувачення підозрюваним музиканту Андрію Антоненку, лікарці Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь. Однак варто додати, що тепер Андрій Антоненко вважається не організатором злочину, а одним із виконавців, як і Юлія Кузьменко. Організатори поки "невстановлені особи",

Окрім того, поліція також змінила і ймовірний мотив вбивства. До цього Антоненка звинувачували у тому, що він здійснив це вбивство, "захопився ультранаціоналістичними ідеями" та "культивував величність арійської раси". Натомість тепер він не організатор, а лише виконавець. А невстановлені організатори здійснили це вбивство з особистих мотивів і "вирішили створити в суспільстві вкрай резонансну подію" для провокації акцій протесту. Водночас мотиви підозрюваних нібито полягали в тому, що вони підтримували ідеї створення цієї резонансної події.

Поки ж Нацполіція офіційно не оголосила по закінчення досудового розслідування.

Вбивство Павла Шеремета: що відомо

Павла Шеремета було вбито у центрі Києва 20 липня 2016 року. Автомобіль, в якому він перебував, підірвали на одному з перехресть. Журналіст загинув на місці.

Попри доволі резонансну ситуацію, слідство доволі довго не мало підозрюваних у цій справі. Аж поки 12 грудня 2019 року під час пресконференції очільник МВС Арсен Аваков за участі президента Володимира Зеленського не звинуватив у ньому Андрія Антоненка, (також відомого як Riffmaster), Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Також у справі проходить подружжя Владислава та Ірини Грищенко. Слідство називало Антоненка організатором вбивства. Кузьменко звинувачували у тому, що вона заклала вибухівку, а Дугарь – фотографувала відеокамери біля будинку Павла Шеремета за кілька днів до вбивства.