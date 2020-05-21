Фігурантам у справі Шеремета змінили підозри, – юрист

Підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета змінили підозри. У новій редакції Антоненко тепер не організатор, а виконавець, а Кузьменко лише заклала вибухівку. .За словами юриста Леоніда Маслова, 22 травня відбудеться завершення розслідування і розкриття усіх доказів

Що змінили у кваліфікації вбивства

Фігурантам у справі вбивства Павла Шеремета змінили підозри, написав у фейсбуці керівник юридичної фірми "Сенс Консалтинг" Леонід Маслов. Адвокати цієї фірми захищають одного з підозрюваних, а саме Андрія Антоненка.

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За його словами, з формулювання звинувачень забрали "ультранаціоналістичні ідеї", "велич арійської раси" та інші схожі.

Тепер невстановлені особи, діючи з особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту,

– написав Маслов.

Та додав, що у формулюванні йдеться також, що ці невстановлені особи "залучили" Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко. Про гроші у кваліфікації вбивства даних немає.

Як тепер звучать підозри Антоненку та Кузьменко

За словами Маслова, Антоненко тепер не організатор, а лише виконавець за попередньою змовою. Щодо Кузьменко, то вона "тільки заклала вибухівку разом з Антоненком, однак не натискала на гачок".

"Тепер вони ще й знищили машину "Субару" і за невідомих обставин зберігали невідому вибухівку", – додав юрист. А це дві додаткові статті в обвинувачення. Маслов висловив здивування, що не додали перешкоджання професійній діяльності журналіста, бо Шеремет їхав на роботу.

Можливе завершення розслідування

Також юрист зазначив, що 22 травня, ймовірно, відбудеться завершення розслідування та розкриття усіх доказів.

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