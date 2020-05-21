Фигурантам по делу Шеремета изменили подозрения, – юрист

Подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета изменили подозрения. В новой редакции Антоненко теперь не организатор, а исполнитель, а Кузьменко лишь заложила взрывчатку. .По словам юриста Леонида Маслова, 22 мая состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств.

Что изменили в квалификации убийства

Фигурантам в деле убийства Павла Шеремета изменили подозрения, написал в фейсбуке руководитель юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонид Маслов. Адвокаты этой фирмы защищают одного из подозреваемых, а именно Андрея Антоненко.

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По его словам, из формулировки обвинений забрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другие похожие.

Теперь неустановленные лица, действуя из личных побуждений, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста,

– написал Маслов.

И добавил, что в формулировке говорится также, что эти неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. О деньгах в квалификации убийства данных нет.

Как теперь звучат подозрения Антоненко и Кузьменко

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а лишь исполнитель по предварительному сговору. В отношении Кузьменко, то она "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, однако не нажимала на крючок".

"Теперь они еще и уничтожили машину "Субару" и при неизвестных обстоятельствах хранили неизвестную взрывчатку", – добавил юрист. А это две дополнительные статьи в обвинение. Маслов выразил удивление, что не добавили препятствование профессиональной деятельности журналиста, потому что Шеремет ехал на работу.

Возможное завершение расследования

Также юрист отметил, что 22 мая, вероятно, состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств.

Кого и в чем обвиняли до сих пор

Юлию Кузьменко – волонтерку и военного медика. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку.

– волонтерку и военного медика. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Яну Дугарь – боевого медика 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.

– боевого медика 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом. Андрея Антоненко – ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster. Он находится под стражей.

– ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster. Он находится под стражей. Владислава Грищенко – ветерана боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".

– ветерана боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". Инну Грищенко – жену Владислава, военную с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте. Следствие после многолетнего расследования дела отвергло все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".