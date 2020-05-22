Полиция закончила расследование дела убийства Шеремета
Полиция завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Информацию об окончании досудебного расследования сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова адвоката подозреваемой Юлии Кузьменко Тараса Безпалого. Это также в комментарии "Слидству.Инфо" подтвердил адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский.
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Правоохранители предъявили обвинение подозреваемым музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь. Однако стоит добавить, что теперь Андрей Антоненко считается не организатором преступления, а одним из исполнителей, как Юлия Кузьменко. Организаторы пока "неустановленные лица",
Кроме того, полиция также изменила и вероятный мотив убийства. До этого Антоненко обвиняли в том, что он совершил это убийство, так как "увлекся ультранационалистическими идеями" и "культивировал величие арийской расы". Между тем теперь он не организатор, а только исполнитель. А неустановленные организаторы совершили это убийство по личным мотивам и "решили создать в обществе крайне резонансное событие" для провокации акций протеста. В то же время мотивы подозреваемых якобы заключались в том, что они поддерживали идеи создания этого резонансного события.
Пока же Нацполиция официально не объявила об окончании досудебного расследования.
Убийство Павла Шеремета: что известно
- Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором он находился, взорвали на одном из перекрестков. Журналист погиб на месте.
- Несмотря на довольно резонансную ситуацию, следствие довольно долго не имело подозреваемых в этом деле. Пока 12 декабря 2019 года во время пресс-конференции глава МВД Арсен Аваков при участии президента Владимира Зеленского не обвинил Андрея Антоненко, (также известного как Riffmaster), Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Также по делу проходят супруги Владислав и Инна Грищенко. Следствие называло Антоненко организатором убийства. Кузьменко обвиняли в том, что она заложила взрывчатку, а Дугарь – фотографировала видеокамеры возле дома Павла Шеремета за несколько дней до убийства.
- На следующий день после этих обвинений Антоненко и Кузьменко были задержаны. По состоянию на 22 мая они по-прежнему находятся под стражей. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.