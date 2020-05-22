Полиция закончила расследование дела убийства Шеремета

Полиция завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Информацию об окончании досудебного расследования сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова адвоката подозреваемой Юлии Кузьменко Тараса Безпалого. Это также в комментарии "Слидству.Инфо" подтвердил адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский.

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Правоохранители предъявили обвинение подозреваемым музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь. Однако стоит добавить, что теперь Андрей Антоненко считается не организатором преступления, а одним из исполнителей, как Юлия Кузьменко. Организаторы пока "неустановленные лица",

Кроме того, полиция также изменила и вероятный мотив убийства. До этого Антоненко обвиняли в том, что он совершил это убийство, так как "увлекся ультранационалистическими идеями" и "культивировал величие арийской расы". Между тем теперь он не организатор, а только исполнитель. А неустановленные организаторы совершили это убийство по личным мотивам и "решили создать в обществе крайне резонансное событие" для провокации акций протеста. В то же время мотивы подозреваемых якобы заключались в том, что они поддерживали идеи создания этого резонансного события.

Пока же Нацполиция официально не объявила об окончании досудебного расследования.

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