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Дело Шеремета: полиция намеренно изменила маршрут подозреваемых, чтобы вписать в свою версию

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Підозрювані у вбивстві Шеремета – Кузьменко та Антоненко
Підозрювані у вбивстві Шеремета – Кузьменко та Антоненко / Колаж 24 каналу

Следователи полиции, которые расследуют убийство журналиста Павла Шеремета, изменили маршрут мужчины и женщины, которые подкладывали взрывчатку под авто погибшего. Все ради того, чтобы версия следствия выглядела убедительной.

Об изменении маршрута подозреваемых в убийстве Шеремета сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на текст официального подозрения, которое ранее получили подозреваемые в убийстве Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

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Что указано в тексте подозрения

"После этого Кузьменко и Антоненко покинули место парковки автомобиля Шеремета (...) в дальнейшем через дворы вернулись на ул. А. Гончара, где через переулок Чеховский повернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара", – говорится в тексте подозрения.

Журналисты показали видео с камер наблюдения, которые подтверждают, что маршрут подозреваемых не соответствует описанному в документе: люди на видео пошли дальше.

Смотрите видео журналистов "Следствие.Инфо" об изменении маршрута подозреваемых в убийстве Шеремета:

Зачем полиция изменила маршрут подозреваемых

По мнению журналистов, полиция "сократила" маршрут подозреваемых, чтобы совпадала версия о том, что мужчина и женщина, которые подкладывали взрывчатку под авто Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на улице Гончара, 28Б.

Именно там, по версии полиции, на то время жил Антоненко. Сам он говорит, что жил тогда в другом месте.

Согласно ранее опубликованным и полицией и журналистами данным, в ночь с 19 на 20 июля 2016 года мужчина и женщина вышли из арки на улице Гончара в Киеве и прошли дворами к авто Шеремета, куда женщина прикрепила взрывчатку. На видео с камер наблюдения видно, что мужчина и женщина покинули место преступления прилегающими улицами.

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Какое видео показали журналисты и МВД

В фильме "Убийство Павла" журналисты показали видео с камер наблюдения, которое раньше не показывала полиция. В частности, на кадрах видно, что в последний раз мужчина и женщина появились на видео на аллее на улице Бульварно-Кудрявской, а дальше пара исчезла.

маршрут підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета
Маршрут подозреваемых в убийстве Павла Шеремета из фильма журналистов / Фото "Следствие.Инфо"

На брифинге в декабре 2019 года, когда глава МВД Арсен Аваков объявил о новых задержаниях по делу Шеремета, показали именно тот маршрут, который показывали журналисты в своем фильме-расследовании. На видео правоохранителей пара в последний раз тоже появилась на улице Бульварно-Кудрявской.

вбивство Павла Шеремета маршрут підозрюваних місце закладання вибухівки
Маршрут подозреваемых в убийстве Павла Шеремета с видео следствия / Фото "Следствие.Инфо"

Заметим, что квартал, в котором произошло убийство, – старой постройки, и много улиц и дворов проходные насквозь. Однако ни журналисты, ни полиция раньше не показывали видео, которое подтверждало бы, что подозреваемые через дворы вернулись на улицу Гончара, как указано в тексте подозрения.

Отметим, что ранее издание уже публиковало доказательства, расследуя дело Шеремета, что полиция использовала лишь ту экспертизу шествия подозреваемых, которая подтверждает версию полиции. А ту экспертизу перемещения, которая ставит под сомнение версию правоохранителей, следователи проигнорировали и к материалам дела не добавили.

Что известно об убийстве Шеремета и подозреваемых

  • Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.
  • После нескольких лет расследования дела следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".
  • В декабре 2019 года полиция задержала подозреваемых по делу. Мотив следователи формулировали таким образом, якобы Шеремета убили, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране".
  • В мае следствие передумало, и теперь версия мотива звучит так: неустановленные лица, действуя из личных побуждений, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста.
  • В новой формулировке указано также, что эти неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. О деньгах в квалификации убийства данных нет.

Подозреваемые

  • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медика. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Впоследствии подозрение Кузьменко несколько изменили: она якобы не подрывала взрывчатку, а только закладывала ее.
  • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом, но ей уже собрали необходимую сумму для внесения залога.
  • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Ранее следствие называло его организатором, но теперь он – лишь исполнитель по предварительному сговору. Антоненко находится под стражей.
  • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
  • Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Находится под домашним арестом по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Юлия Кузьменко Андрей Антоненко Riffmaster Журналисты Полиция Криминальные новости Расследования Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета
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