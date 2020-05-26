168 тысяч за 3 часа: украинцы собрали деньги на залог Яне Дугарь

Украинцы собрали деньги на залог для Яны Дугарь – одной из фигуранток дела об убийстве Павла Шеремета. Таким образом, Дугарь сможет находиться на свободе, правда, с электронным браслетом.

У Дугарь не было денег на залог

Более 500 украинцев перечислили деньги на залог за несколько часов. Более того, денег оказалось даже многовато. Об этом сообщил адвокат Дугарь Виталий Коломиец в фейсбуке.

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Остальную сумму перечислят на работу в судебном следствии и помощь другим добровольцам. По словам защитника, суд рассчитывал, что сумму собрать не удастся, поэтому Дугарь осталась бы под арестом.

Залог назначили в расчете на то, что средства вовремя не внесут и можно будет просить о содержании под стражей. Хотя обоснование залога – полный абсурд. Мол, за 9 лет получила 508 тысяч гривен (это что-то по 4,5 тысячи в месяц), поэтому может внести. И им же хорошо известно, что Яна – сирота и другого дохода не имеет,

– написал Коломиец.

За собранные средства неравнодушных граждан поблагодарил и активист Сергей Стерненко в телеграмме.

Мера пресечения для Дугарь: детали

Отметим, 25 мая Печерский районный суд изменил Яне Дугарь меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч гривен. Также Дугарь обязали надеть электронный браслет.

На подозреваемую также возложены следующие обязанности:

не отлучаться за пределы Новомосковского района Днепропетровской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать об изменении места жительства или работы;

воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

сдать паспорта для выезда за границу.

В чем обвиняют Яну Дугарь?

По версии обвинения, Дугарь вроде бы проводила разведку вблизи места жительства Шеремета накануне его убийства и фотографировала расположение камер видеонаблюдения. Кроме того, следствие обвиняет Дугарь в хранении оружия, в частности в ее квартире нашли сумку с набором сапера. Сама подозреваемая говорит, что это вещи другого военного, с которым она делила квартиру.

Кратко об убийстве Павла Шеремета