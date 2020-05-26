168 тысяч за 3 часа: украинцы собрали деньги на залог Яне Дугарь
Украинцы собрали деньги на залог для Яны Дугарь – одной из фигуранток дела об убийстве Павла Шеремета. Таким образом, Дугарь сможет находиться на свободе, правда, с электронным браслетом.
У Дугарь не было денег на залог
Более 500 украинцев перечислили деньги на залог за несколько часов. Более того, денег оказалось даже многовато. Об этом сообщил адвокат Дугарь Виталий Коломиец в фейсбуке.
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Остальную сумму перечислят на работу в судебном следствии и помощь другим добровольцам. По словам защитника, суд рассчитывал, что сумму собрать не удастся, поэтому Дугарь осталась бы под арестом.
Залог назначили в расчете на то, что средства вовремя не внесут и можно будет просить о содержании под стражей. Хотя обоснование залога – полный абсурд. Мол, за 9 лет получила 508 тысяч гривен (это что-то по 4,5 тысячи в месяц), поэтому может внести. И им же хорошо известно, что Яна – сирота и другого дохода не имеет,
– написал Коломиец.
За собранные средства неравнодушных граждан поблагодарил и активист Сергей Стерненко в телеграмме.
Мера пресечения для Дугарь: детали
Отметим, 25 мая Печерский районный суд изменил Яне Дугарь меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч гривен. Также Дугарь обязали надеть электронный браслет.
На подозреваемую также возложены следующие обязанности:
- не отлучаться за пределы Новомосковского района Днепропетровской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать об изменении места жительства или работы;
- воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
- сдать паспорта для выезда за границу.
В чем обвиняют Яну Дугарь?
По версии обвинения, Дугарь вроде бы проводила разведку вблизи места жительства Шеремета накануне его убийства и фотографировала расположение камер видеонаблюдения. Кроме того, следствие обвиняет Дугарь в хранении оружия, в частности в ее квартире нашли сумку с набором сапера. Сама подозреваемая говорит, что это вещи другого военного, с которым она делила квартиру.
Кратко об убийстве Павла Шеремета
- Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором он находился, взорвали на одном из перекрестков. Журналист погиб на месте.
- 12 декабря 2019 года во время пресс-конференции с участием президента Владимира Зеленского глава МВД Арсен Аваков обнародовал имена обвиняемых по этому делу – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
- Также по делу проходит супружеская пара Владислава и Ирины Грищенко. Они находятся под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
- После оглашения обвинений Антоненко, Кузьменко и Дугарь задержали.