Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

168 тысяч за 3 часа: украинцы собрали деньги на залог Яне Дугарь

- Читати новину українською
Деньги на залог Яне Дугарь собрали за несколько часов
Яна Дугарь / РБК-Україна

Украинцы собрали деньги на залог для Яны Дугарь – одной из фигуранток дела об убийстве Павла Шеремета. Таким образом, Дугарь сможет находиться на свободе, правда, с электронным браслетом.

У Дугарь не было денег на залог

Более 500 украинцев перечислили деньги на залог за несколько часов. Более того, денег оказалось даже многовато. Об этом сообщил адвокат Дугарь Виталий Коломиец в фейсбуке.

К теме Убийство Шеремета: подозреваемую Дугарь могут отпустить под залог – решение суда

Остальную сумму перечислят на работу в судебном следствии и помощь другим добровольцам. По словам защитника, суд рассчитывал, что сумму собрать не удастся, поэтому Дугарь осталась бы под арестом.

Залог назначили в расчете на то, что средства вовремя не внесут и можно будет просить о содержании под стражей. Хотя обоснование залога – полный абсурд. Мол, за 9 лет получила 508 тысяч гривен (это что-то по 4,5 тысячи в месяц), поэтому может внести. И им же хорошо известно, что Яна – сирота и другого дохода не имеет,
– написал Коломиец.

За собранные средства неравнодушных граждан поблагодарил и активист Сергей Стерненко в телеграмме.

Мера пресечения для Дугарь: детали

Отметим, 25 мая Печерский районный суд изменил Яне Дугарь меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч гривен. Также Дугарь обязали надеть электронный браслет.

На подозреваемую также возложены следующие обязанности:

  • не отлучаться за пределы Новомосковского района Днепропетровской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать об изменении места жительства или работы;
  • воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
  • сдать паспорта для выезда за границу.

В чем обвиняют Яну Дугарь?
По версии обвинения, Дугарь вроде бы проводила разведку вблизи места жительства Шеремета накануне его убийства и фотографировала расположение камер видеонаблюдения. Кроме того, следствие обвиняет Дугарь в хранении оружия, в частности в ее квартире нашли сумку с набором сапера. Сама подозреваемая говорит, что это вещи другого военного, с которым она делила квартиру.

Кратко об убийстве Павла Шеремета

  • Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором он находился, взорвали на одном из перекрестков. Журналист погиб на месте.
  • 12 декабря 2019 года во время пресс-конференции с участием президента Владимира Зеленского глава МВД Арсен Аваков обнародовал имена обвиняемых по этому делуАндрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
  • Также по делу проходит супружеская пара Владислава и Ирины Грищенко. Они находятся под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
  • После оглашения обвинений Антоненко, Кузьменко и Дугарь задержали.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Печерский суд Киева Яна Дугарь Решение суда Убийство Павла Шеремета
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Местные выборы и "гречкосейство": анализ спорного законопроекта партии "Слуга народа"
сегодня , 14:28 Местные выборы и "гречкосейство": анализ спорного законопроекта партии "Слуга народа"
Ярослав Голобородько
Встречаем лето правильно: рецепт теплого салата с телятиной и горчицей
сегодня , 14:19 Встречаем лето правильно: рецепт теплого салата с телятиной и горчицей
Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
25 мая , 21:11 Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
Тетяна Панасюк