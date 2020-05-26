Українці зібрали гроші на заставу для Яни Дугарь – однієї з фігуранток справи про вбивство Павла Шеремета. Таким чином, Дугарь зможе перебувати на волі, щоправда, з електронним браслетом.

У Дугарь не було грошей на заставу

Понад 500 українців перерахували гроші на заставу за кілька годин. Більше того, грошей виявилось навіть забагато. Про це повідомив адвокат Дугарь Віталій Коломієць у фейсбуці.

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Решту суми перерахують на роботу у судовому слідстві та допомогу іншим добровольцям. За словами захисника, суд розраховував, що суму зібрати не вдасться, отож Дугарь залишилась би під арештом.

Заставу призначили з розрахунку на те, що кошти вчасно не внесуть і можна буде просити про тримання під вартою. Хоча обґрунтування застави повний абсурд. Мовляв, за 9 років отримала 508 тисяч гривень (це щось по 4,5 тисячі в місяць), тому може внести. І їм же добре відомо, що Яна – сирота і іншого доходу немає,

– написав Коломієць.

За зібрані кошти небайдужим громадянам подякував і активіст Сергій Стерненко у телеграмі.

Запобіжний захід для Дугарь: деталі

Зазначимо, 25 травня Печерський районний суд змінив Яні Дугарь запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тисяч гривень. Також Дугарь зобов'язали одягнути електронний браслет.

На підозрювану також покладено такі обов'язки:

не відлучатися за межі Новомосковського району Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;

утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

здати паспорти для виїзду за кордон.

У чому звинувачують Яну Дугарь? За версією обвинувачення, Дугарь начебто проводила розвідку поблизу місця проживання Шеремета напередодні його вбивства та фотографувала розташування камер відеоспостереження. Окрім того, слідство звинувачує Дугарь у зберіганні зброї, зокрема в її помешканні знайшли сумку з набором сапера. Сама підозрювана каже, що це речі іншого військового, з яким вона ділила помешкання.

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