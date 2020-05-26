168 тисяч за 3 години: українці зібрали гроші на заставу Яні Дугарь
Українці зібрали гроші на заставу для Яни Дугарь – однієї з фігуранток справи про вбивство Павла Шеремета. Таким чином, Дугарь зможе перебувати на волі, щоправда, з електронним браслетом.
У Дугарь не було грошей на заставу
Понад 500 українців перерахували гроші на заставу за кілька годин. Більше того, грошей виявилось навіть забагато. Про це повідомив адвокат Дугарь Віталій Коломієць у фейсбуці.
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Решту суми перерахують на роботу у судовому слідстві та допомогу іншим добровольцям. За словами захисника, суд розраховував, що суму зібрати не вдасться, отож Дугарь залишилась би під арештом.
Заставу призначили з розрахунку на те, що кошти вчасно не внесуть і можна буде просити про тримання під вартою. Хоча обґрунтування застави повний абсурд. Мовляв, за 9 років отримала 508 тисяч гривень (це щось по 4,5 тисячі в місяць), тому може внести. І їм же добре відомо, що Яна – сирота і іншого доходу немає,
– написав Коломієць.
За зібрані кошти небайдужим громадянам подякував і активіст Сергій Стерненко у телеграмі.
Запобіжний захід для Дугарь: деталі
Зазначимо, 25 травня Печерський районний суд змінив Яні Дугарь запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тисяч гривень. Також Дугарь зобов'язали одягнути електронний браслет.
На підозрювану також покладено такі обов'язки:
- не відлучатися за межі Новомосковського району Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;
- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
- здати паспорти для виїзду за кордон.
У чому звинувачують Яну Дугарь? За версією обвинувачення, Дугарь начебто проводила розвідку поблизу місця проживання Шеремета напередодні його вбивства та фотографувала розташування камер відеоспостереження. Окрім того, слідство звинувачує Дугарь у зберіганні зброї, зокрема в її помешканні знайшли сумку з набором сапера. Сама підозрювана каже, що це речі іншого військового, з яким вона ділила помешкання.
Коротко про вбивство Павла Шеремета
- Павла Шеремета вбили у центрі Києва 20 липня 2016 року. Автомобіль, в якому він перебував, підірвали на одному з перехресть. Журналіст загинув на місці.
- 12 грудня 2019 року під час пресконференції за участю президента Володимира Зеленського очільник МВС Арсен Аваков оприлюднив імена обвинувачених у цій справі – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.
- Також у справі проходить подружжя Владислава та Ірини Грищенків. Вони перебувають під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.
- Після оголошення обвинувачень Антоненка, Кузьменко та Дугарь затримали.