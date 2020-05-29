У розвиненій країні вже б звільнили: причини гучних скандалів у МВС

Зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику – не перший злочин, де фігурують правоохоронці. А випадок у Броварах викликав хвилю невдоволення серед українців. Що відбувається в МВС, – у матеріалі 24 каналу.

З чим пов’язано насильство в правоохоронних органах

Як розповів 24 каналу юрист Василь Мірошниченко: в справах, де фігурують представники правоохоронних органів, є певна толерантність міністра внутрішніх справ Авакова і, на жаль, різних керівників МВС. Вони намагаються захистити честь мундира, приховують випадки зловживання службовими повноваженнями. Є кругова порука.

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Скандал у Кагарлику, в першу чергу, стосується Авакова. Міністр повинен за це відповідати. У будь-якій розвиненій країні такий випадок, як у Кагарлику, призвів би до питання про відставку міністра. В Україні про це не говорять і те, що сталося, не вважають кричущим випадком. А це далеко не перший випадок, коли поліцейські ґвалтують людей,

– наголошує Василь Мірошниченко.



Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу

За словами юриста-кримінолога Анни Маляр, проблема насильства в правоохоронних органах не нова і не унікальна.

Робота в поліції приваблює як щирих борців зі злочинністю, так і садистів, які хочуть легально задовольняти свої збочення. У розвинених країнах під час прийому на роботу в поліцію людину перевіряють на садизм, жорстокість, агресивність,

– говорить Анна Маляр.

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Фахівець нагадує про низку резонансних справ, які сталися протягом останнього року:

п’ятирічний Кирило Тлявов помер від вогнепального поранення в голову, яке отримав коли грався на вулиці з дітками;

у Прилуках убили 14-літнього хлопця Дениса Чаленка, а тіло підклали на колії. Досі вбивці не знайдені. У Прилуках були протести. Місцеві мешканці підозрюють, що вбивць навмисно приховують;

у будинку колишнього очільника МЗС Кожари було вбито колишнього голову телеканалу "Інтер" Сергія Старицького;

у Києві невідомий стріляв в автомобіль Range Rover, у результаті чого загинув трирічний хлопчик, що перебував у салоні (син депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва);

на Житомирщині чоловік застрелив сімох осіб, які з ним начебто рибалили;

знайшли тіло народного депутата Валерія Давиденка з ознаками вогнепального поранення;

зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику.

Ще одна резонасна подія – масова стрілянина в Броварах, щр сталася 29 травня. Інцидент, у якому взяло участь близько 100 людей, стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Правоохоронці оперативно прибули на місце інциденту і затримали 20 людей.

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Інцидент стався уночі проти 24 квітня у Кагарлицькому відділені поліції. Жінка наступного дня звернулася до лікарні та поліції.

25 травня в Кагарлику затримали двох поліцейських. Їх підозрюють у зґвалтуванні та побитті жінки. Також правоохоронці побили ще одного чоловіка. Обом на голови одягали протигаз, стріляли з пістолета над головою.

Імовірними зловмисниками виявилися 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх звільнили з правоохоронних органів.

Решта працівників відділку поліції вивели поза штат та відправили на переатестацію. Однак вони й надалі залишаються на своїх робочих місцях.

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Громадськість обурена через події в Кагарлику і Броварах

Соцмережі бурхливо відреагували на останні події в державі, наголошуючи на неконьльованості ситуації Аваковим, через що різко зросла злочинність. До речі, від виконання обов'язків відсторонили начальника вінницької поліції Юрія Педоса. За даними ЗМІ, частина тих, хто влаштував перестрілку у Броварах – місцеві, частина – із Вінницької області.

Фракція "Голос" у Верховній Раді вимагає відставки Авакова та Клименка після подій у Кагарлику. Депутати наголошують, що керівництво МВС та Національної поліції має відповісти за те, що сталося.

Повинна настати неминуча відповідальність за те, що злочинці у погонах катують і ґвалтують людей. Зараз монобільшість має визнати, що реформа поліції провалена і для її перезапуску потрібні нові мізки і нові серця,

– відзначили у "Голосі".

Реформа правоохоронних органів гальмує

Василь Мірошниченко розповідає: в різних країнах свої критерії оцінки діяльності поліції. Зокрема, в США, чим більше злочинів, особливо тяжких, зареєстровано, тим більше поліції йде фінансування. І поліція США нічого не приховує. В Україні навпаки.

В Україні головним критерієм якості роботи поліції є відсоток розкриваності з числа зареєстрованих правопорушень. У нас під всякими приводами намагаються не реєструвати злочини. Але цей критерій усе ж показує певну динаміку. І за час керівництва МВС Аваковим цей показник не покращився,

– зауважує Василь Мірошниченко.

Юрист при цьому додає: впливає на ріст злочинності економічна криза. Багато людей не мають роботи і через відчай можуть піти на злочин. Також впливає війна.



Чому нова поліція швидко стала старою міліцією?

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По-друге, зауважує спеціаліст, вміння розкривати резонансні справи – також показник діяльності поліції. Чи вміють українські правоохоронці розкривати злочини проти журналістів, політиків? Показники мізерні. Справу Шеремета президент Зеленський оголосив критерієм ефективності роботи Авакова. Була гучна пресконференція, а результат сумнівний. Поки не можна говорити, що справа розкрита.

Крім того, за його словами, є інші резонансні справи, що досі не розкриті. Справи Майдану не доведені навіть до суду. А які передані до суду, то їх розгляд показує неякісну роботу поліції і прокуратури.

Реформа МВС гальмує. Призначають осіб, що були скомпрометовані і ганебно проявили себе під час Революції гідності. Повертаються ті, хто був люстрований. Хоча певна стабільність у країні є. Але не можна сказати, що Аваков заслуговує на державні винагороди. Там, де потрібна рутинна робота, не проведена належна реформа, немає успіхів,

– говорить юрист.

Як відзначає директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, після подій у Кагарлику всі розмови і заяви про нову поліцію були розвіяні, як туман на світанку.

Зміна форми і назви, на жаль, не змінила сутність міліції. Те, що винні у злочині в Кагарлику будуть покарані показово, сумнівів немає. Але ж всі розуміють, що щось не так у МВС,

– наголошує Віталій Бала.

Політолог зазначає: звичайно, в поліції і МВС працює багато порядних і професійних людей, які добросовісно виконують свою роботу. Можливо, що кадрова політика залишилась, як у міліції в давні часи. Є, підкреслює Бала, неписане правило: кожні 4-5 років потрібно міняти керівників. Навіть, якщо вони добре працюють, це максимальний термін перебування на посаді.