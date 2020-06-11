Зеленский намекнул, что Аваков должен уйти в отставку
Президент Владимир Зеленский уверяет, что во время выборов у него не было никаких договоренностей с главой МВД Арсеном Аваковым, а после последних инцидентов с полицией он должен ответить.
Президент Зеленський в інтерв’ю "Українській правді" пояснив, що під час виборів він вважав, і всі навколо говорили, що немає міністра МВС такого ж потужного, як Арсен Аваков.
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Про факапи
Згвалтування у Кагарлику та перестрілку у Броварах політик назвав "дуже складним і неоднозначним питання".
Якщо зовсім відверто, культура інших країн показує, що якщо є такі випадки в країні… За такі речі повинен нести відповідальність сам міністр,
– сказав Зеленський.
Водночас президент запевнив, що не пропонував Арсену Авакову піти у відставку.
Зверніть увагу! Інтерв’ю "Українська правда" записувала ще 3 червня.
За яких умов Аваков може піти
За словами Володимира Зеленського, Арсен Аваков "зайшов у гучну справу" і вже багато зробив – "правильно, неправильно – побачимо з часом". Мовиться про загибель журналіста Павла Шеремета.
Шеремет – його особиста відповідальність. І я йому казав, що хочу побачити, як це закінчиться. Те, що я бачу і суспільство це бачить – там все дуже неоднозначно. Я хочу, щоб він довів це, тому що це дуже гучна справа,
– сказав Зеленський.
Він наголосив, що не хоче, аби історія з Шереметом була такою, як історія з Гонгадзе. Тобто всі знають, що журналіста вбили, всі розуміють, що хтось за цим був і як це зроблено, але відвертої відповіді досі нема.
Окрім того, президент хоче побачити результат щодо вбивства Катерини Гандзюк.
Чому суспільсвто хоче відставки Авакова
Коли Арсен Аваков виступав у Раді, під стінами парламенту в Києві, а також інших українських міст, прокотилася хвиля протестів. Учасники вимагали відставки через декілька резонансних справ в Україні.
Мовиться про:
- Зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому підозрюють двох поліцейських
- Стрілянина в Броварах за участі близько сотні людей.
- Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.
- Провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.
У Раді депутати зареєстрували постанову про його відставку, але Володимир Зеленський досі вважає Авакова "потужним міністром".