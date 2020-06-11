Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 июня заявил, что глава МВД Арсен Аваков умеет качественно урегулировать кризисные ситуации. По мнению главы правительства, за плечами Авакова есть большой опыт, поэтому увольнять его не стоит.

Во время пресс-конференции по случаю 100 дней правительства журналисты спросили Шмыгаля, что должно произойти, чтобы он внес в Верховную Раду представление на отставку Авакова. Шмыгаль ответил, что сейчас главное бороться с кризисами, а не заниматься политическими вещами, сообщает 24 канал.

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Как Шмыгаль относится к вероятной отставке Авакова

Глава правительства отметил чрезвычайную важность работы главы МВД в постоянно возникающих кризисных ситуациях. Поэтому, по его словам, сейчас не время "размениваться на политические вещи".

Шмыгаль отметил опыт и управленческие качества Авакова в условиях кризиса.

По мнению премьера, по состоянию на сегодня Рада приняла отчет Авакова, а замечаний народные депутаты вроде бы так и не высказали.

Если сравнивать Кагарлык и Врадиевку, то реакция полиции была совсем разной. Вы видели быструю реакцию МВД относительно отстранения и увольнения полицейских, которые совершают преступления,

– напомнил Шмыгаль.

Что известно о протестах против Авакова

По Украине прокатилась волна протестов из-за недовольства работой главы МВД. Участники требовали отставки Арсена Авакова. Причиной стали последние резонансные события в Украине:

Изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке, в котором обвиняют двоих полицейских

Массовая стрельба в Броварах с участием примерно сотни человек.

Расследование дела убийства Кирилла Тлявова, в котором подозреваемые – сотрудники полиции.

Проваленная реформа полиции, в результате чего немало ьывших правоохранителей восстановились на своих должностях через суд.

Кстати Правительство выделило 2,7 миллиарда гривен министерству Авакова: какие структуры получили больше всего

Отставка Авакова: какова позиция Зеленского

Президент Владимир Зеленский уверяет, что во время выборов у него не было никаких договоренностей с Арсеном Аваковым, а после последних скандалов с полицией он должен ответить.

Ранее Зеленский назвал Авакова мощным министром. По его мнению, до сих пор нет лучшего претендента на его должность. В то же время глава государства заверил, что понимает мотивы протестующих.