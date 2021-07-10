Стверджують, що сформувати парадний розрахунок в єдиному форматі неможливо. Учасники мають різний зріс, розмір грудної клітини тощо.

До речі Розробили новий зразок туфель, – Таран про взуття для жінок-військових до Дня Незалежності

У Міноборони кажуть, що ці параметри важливі, бо під час виконання стройових прийомів впливають на дотримання рівняння в шеренгах і колонах.

Новий стройовий крок

Українські військові цього року переходять на новий стройовий крок. Тому у Міністерстві кажуть, що на параді не будуть "клацати каблуками". Раніше нога мала підніматися від землі на 15 – 20 сантиметрів, зараз же – на 10 – 15.

Додали, що форма для військовослужбовців, зокрема жінок, була затверджена у 2017 році.

Реакція українців

Українці не надто схвально сприйняли рішення. Наприклад, колишня військова та журналістка Лєра Бурлакова обурилась, що жінки знову урочисто йдуть окремо, а не у складі своїх підрозділів.

Ветеранка Марія Берлінська зазначила, що такі речі практикують в Росії та Північній Кореї. Зокрема, "для услади ока високих воєначальників на трибунах".

Зверніть увагу! В Міноборони нещодавно спалахнув новий скандал зі взуттям. Суспільство обурило те, що дівчата-військові мають маршувати на підборах.