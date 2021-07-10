Утверждают, что сформировать парадный расчет в едином формате невозможно. Участники имеют разный рост, размер грудной клетки и тому подобное.

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В Минобороны говорят, что эти параметры важны, потому что во время выполнения строевых приемов влияют на соблюдение уравнения в шеренгах и колоннах.

Новый строевой шаг

Украинские военные в этом году переходят на новый строевой шаг. Поэтому в министерстве говорят, что на параде не будут "щелкать каблуками". Раньше нога должна была подниматься от земли на 15 – 20 сантиметров, сейчас же – на 10 – 15.

Добавили, что форма для военнослужащих, в частности женщин, была утверждена в 2017 году.

Реакция украинцев

Украинцы не слишком одобрительно восприняли решение. Например, бывшая военная и журналистка Лера Бурлакова возмутилась, что женщины снова торжественно идут отдельно, а не в составе своих подразделений.

Ветеран Мария Берлинская отметила, что такие вещи практикуют в России и Северной Корее. В частности, "для услады ока высоких военачальников на трибунах".

Обратите внимание! В Минобороны недавно вспыхнул новый скандал с обувью. Общество возмутило то, что девушки-военные должны маршировать на каблуках.