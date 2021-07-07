Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран во время заседания правительства 6 июля. В то же время если опыт использования новой обуви будет положительным, то ее будут выдавать в дальнейшем.

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"Мы разработали в течение прошлой недели уже новый образец туфель. Во-первых, они уже имеют шнурки, и это позволяет им не сваливаться с ноги во время ходьбы, плюс – наличие шнуровки позволяет учитывать различную полноту стопы у людей. Во-вторых, мы сделали гораздо меньший каблук", – сказал Таран.

Глава Минобороны выразил надежду, что для комплектования "коробки" женщин-военнослужащих, которые будут участвовать в параде ко Дню Независимости, вскоре смогут изготовить обувь в необходимом количестве и этот "вопрос будет закрыт".

Обратите внимание! Глава Минобороны 2 июля подтвердил, что для женщин-военных таки будет новая обувь к параду, а не та, которая была на репетиции.

Скандал вокруг обуви женщин-военных: главное