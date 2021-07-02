Министр обороны и главнокомандующий ВСУ заявили, что 2 июля руководство учебного заведения проводило опрос и доложило, что 99% девушек хотят идти по главной улице столицы 24 августа в парадной форме.

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Поскольку решение принято, потому что учебные заведения идут все в парадной форме. Боевые части – в боевой форме, у нас есть боевая и есть парадная,

– сказал Руслан Хомчак.

Он предложил обсудить вопрос с девушками, услышать обратную сторону. В свою очередь Андрей Таран рассказал о возможности создания "экспериментальной модели именно для парада в честь 30-летия".

Курсантки опробовали модель

Глава Минобороны также продемонстрировал еще одну модель обуви, заметив, что ее уже опробовала одна из курсанток. Генерал-лейтенант добавил, что для парада сейчас будут делать так, чтобы было удобно.

Мы носили эту обувь где-то неделю. Она будет более удобной, чем туфли, за счет того, что не будет спадать с ноги. В этом экземпляре меньший каблук и сама подошва более грубая, что делает более удобным передвижение на асфальте. Каблук возможно чуточку меньшим (сделать – 24 канал),

– сказала курсантка.

Таран и Хомчак встретились с курсантками: смотрите видео