Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ заявили, що 2 липня керівництво навчального закладу проводило опитування та доповіло, що 99% дівчат хочуть йти головною вулицею столиці 24 серпня у парадній формі.

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Оскільки рішення ухвалено, бо навчальні заклади йдуть всі у парадній формі. Бойові частини – у бойовій формі, в нас є бойова і є парадна,

– сказав Руслан Хомчак.

Він запропонував обговорити питання з дівчатами, почути зворотну сторону. Своєю чергою Андрій Таран розповів про можливість створення "експериментальної моделі саме для параду на честь 30-річчя".

Курсантки випробували модель

Глава Міноборони також продемонстрував ще одну модель взуття, зауваживши, що її вже випробувала одна з курсанток. Генерал-лейтенант додав, що для параду зараз робитимуть так, щоб було зручно.

Ми носили це взуття десь тиждень. Воно буде більш зручним, аніж туфлі, за рахунок того, що не буде спадати з ноги. У цьому екземплярі менший каблук і сама підошва більш груба, що робить більш зручним пересування на асфальті. Каблук можливо трішки меншим (зробити – 24 канал),

– сказала курсантка Співак.

Таран та Хомчак зустрілися з курсантками: дивіться відео