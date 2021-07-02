Фотографии сразу вызвали волну возмущения в сети – пользователи раскритиковали такую ​​инициативу. Отреагировали также народные депутаты Верховной Рады и лично спикер Дмитрий Разумков.

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С чего начался скандал

В Министерстве обороны 1 июля обнародовали фото с репетиции парада к 30-летию Дня Независимости. На фотографиях женщины-военнослужащие были обуты в туфли на каблуках.

Изданию АрмияInform стало известно, что во время торжеств на Крещатике 24 августа вместе с другими подразделениями пойдут курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Репетиция женщин-военных на каблуках / Фото АрмияInform

Волна возмущения в соцсетях

Пользователи в социальных сетях не оставили без внимания фото и раскритиковали руководство войска за такую ​​инициативу. Некоторые люди обвиняли в сексизме, другие называли каблуки "настоящим издевательством".

Многие люди требуют, чтобы в таком случае мужчины-военные и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак шагали на каблуках.

Комментарии пользователей соцсетей:

"Зачем каблуки в армии? Это же неприкрытый садизм, сексизм и двойные стандарты";

"Бедные девушки";

"Будет логично, если покажут фото мужской "коробки" на таких же каблуках".

Если вдруг кто-то из девушек подвернет ногу из-за шествия на каблуках, Министерство обороны Украины готово стать ответчиком в иске об умышленном нанесении вреда здоровью?".

Тарану подарили туфли в Раде

В Верховной Раде 2 июля во время часа вопросов к правительству присутствовал министр обороны Андрей Таран. Представители межфракционного объединения "Равные возможности" выразили возмущение главе ведомства и вручили ему несколько пар туфель.

В межфракционное объединение входят депутаты от "Слуги народа", "ЕС", "Батькивщины" и "Голоса".



Тарану в Раде подарили туфли / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Реакция нардепов и Разумкова

Вторая вице-спикер Елена Кондратюк с трибуны Рады выступила с заявлением, в котором требовала от Андрея Тарана отменить шествие женщин-военных в обуви на каблуках.

Мы с уважением относимся и очень много говорили об уважении к украинской армии. И мы знаем и понимаем, что и в Вооруженных силах должны с уважением относиться к женщинам-военным,

– сказала нардеп.

Разумков отреагировал на каблуки

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что обувь для женщин-военнослужащих должна быть удобной.

Он добавил: "Я нормально отношусь, когда девушки ходят на каблуках, но если мы говорим об армии, если мы говорим о параде, я думаю, у нас предусмотрена форма и с точки зрения логики, и с точки зрения удобства".

Обратите внимание! В Министерстве обороны сообщили, что туфли стоят 650 гривен. В ведомстве отметили, что информация о том, что цена одной пары 6 500 гривен – не соответствует действительности.

В ВСУ обещают проверку

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины заявили, что обратили внимание на критику и начали проверку. Издание "Радио Свобода" сообщает, что результат должны сообщить 2 июля.

После проверки будет принято решение. Проверяем, почему возникла такая ситуация. Мы ответственны за организацию проведения подготовки парада, но не за форму одежды, которую определили,

– заявили в Сухопутных войсках.

В то же время там уточнили, что готовят людей и технику к проведению парада: "Командование сухопутных войск отвечает за подготовку механизированной колонны, которая будет участвовать в военном параде, и подготовку личного состава".

Что говорят в Минобороны

В Минобороны ответили на упреки, отметив, что форма с каблуками является парадной формой и предусмотрена соответствующим приказом. И такая форма не только в Украине, но и в других государствах.

В ведомстве отметили, что в ВСУ есть место не только для камуфляжа и берцев. Предусмотрена праздничная – парадная форма. Именно в ней военные будут маршировать на День Независимости.

В этом году на День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Красивые и сильные,

– отметили в министерстве.

Там также добавили, что соответствующий приказ издали в 2017 году. Подписал его тогдашний глава оборонного ведомства Степан Полторак.