В пресс-службе Сухопутных войск в ответ на запрос издания сообщили, что в настоящее время проводится проверка, а ее результаты будут известны уже 2 июля.

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После проверки будет принято решение. Проверяем, почему возникла такая ситуация. Мы ответственны за организацию проведения подготовки парада, но не за форму одежды, которую определили,

– заявили в Сухопутных войсках.

Там уточнили, что готовят людей и технику к проведению парада. "Командование сухопутных войск отвечает за подготовку механизированной колонны, которая будет участвовать в военном параде, и подготовку личного состава", – говорится в сообщении.

Отсутствие объяснений от Минобороны

Пресс-служба Сухопутных войск посоветовала изданию обратиться за разъяснением относительно ситуации в Минобороны. Однако в ведомстве отметили, что решение принимал не один человек, и добавили, что все вопросы лучше задавать Сухопутным войскам.



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