Женщины на параде должны маршировать в удобной обуви. Такое заявление Дмитрий Разумков сделал на брифинге в Раде.

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Как Разумков отреагировал на каблуки для девушек-военных

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что женщины-военнослужащие, которые принимают участие в военном параде на День Независимости, должны быть в удобной обуви. Именно она является частью военной формы.

Он добавил: нормально относится к тому, когда девушки ходят на каблуках.

Если мы говорим об армии, если мы говорим о параде, я думаю, у нас предусмотрена форма ... и с точки зрения логики, и с точки зрения удобства,

– сказал Разумков.

Кстати. Заместитель Разумкова Елена Кондратюк выступила с гневной речью по этому параду. Она требует у министра обороны отменить шествие женщин-военных в обуви на каблуках.

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