Женщины на параде должны маршировать в удобной обуви. Такое заявление Дмитрий Разумков сделал на брифинге в Раде.
Главное О тренировках девушек-военных к параду на каблуках: сети свирепствуют, а Таран получил туфли
Как Разумков отреагировал на каблуки для девушек-военных
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что женщины-военнослужащие, которые принимают участие в военном параде на День Независимости, должны быть в удобной обуви. Именно она является частью военной формы.
Он добавил: нормально относится к тому, когда девушки ходят на каблуках.
Если мы говорим об армии, если мы говорим о параде, я думаю, у нас предусмотрена форма ... и с точки зрения логики, и с точки зрения удобства,
– сказал Разумков.
Скандал с женскими каблуками на параде ВСУ: главное
- Министерство обороны Украины опубликовало в соцсетях фото с тренировки девушек-военных в женской "коробке" на День Независимости.
- Возмущение вызвало то, что девушки должны маршировать на каблуках.
- Пользователи Сети возмутились и назвали это не просто сексизмом, но и издевательством.
- В Верховной Раде выступили с требованием отменить это действо и выдать девушкам обычную обувь.
- На часе вопросов к правительству министру обороны Андрею Тарану подарили дамские туфли на каблуках.
- Впоследствии Таран подтвердил, что для девушек-военных будет новая обувь ко Дню Независимости, а не та, которая была на репетиции.