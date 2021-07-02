Женщины на параде должны маршировать в удобной обуви. Такое заявление Дмитрий Разумков сделал на брифинге в Раде.

Главное О тренировках девушек-военных к параду на каблуках: сети свирепствуют, а Таран получил туфли

Как Разумков отреагировал на каблуки для девушек-военных

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что женщины-военнослужащие, которые принимают участие в военном параде на День Независимости, должны быть в удобной обуви. Именно она является частью военной формы.

Он добавил: нормально относится к тому, когда девушки ходят на каблуках.

Если мы говорим об армии, если мы говорим о параде, я думаю, у нас предусмотрена форма ... и с точки зрения логики, и с точки зрения удобства,
– сказал Разумков.

Скандал с женскими каблуками на параде ВСУ: главное

  • Министерство обороны Украины опубликовало в соцсетях фото с тренировки девушек-военных в женской "коробке" на День Независимости.
  • Возмущение вызвало то, что девушки должны маршировать на каблуках.
  • Пользователи Сети возмутились и назвали это не просто сексизмом, но и издевательством.
  • В Верховной Раде выступили с требованием отменить это действо и выдать девушкам обычную обувь.
  • На часе вопросов к правительству министру обороны Андрею Тарану подарили дамские туфли на каблуках.
  • Впоследствии Таран подтвердил, что для девушек-военных будет новая обувь ко Дню Независимости, а не та, которая была на репетиции.