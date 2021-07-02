Жінки на параді мають марширувати у зручному взутті. Таку заяву Дмитро Разумков зробив на брифінгу у Раді.
Головне про Тренування дівчат-військових до параду на підборах: мережі лютують, а Таран отримав туфлі
Як Разумков відреагував на підбори для дівчат-військових
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що жінки-військовослужбовці, які беруть участь у військовому параді на День Незалежності, повинні бути в зручному взутті. Саме вона є частиною військової форми.
Він додав: нормально ставиться до того, коли дівчата ходять на підборах.
Якщо ми говоримо про армію, якщо ми говоримо про парад, я думаю, у нас передбачена форма ... і з точки зору логіки, і з точки зору зручності,
– сказав Разумков.
Скандал із жіночими підборами на параді ЗСУ: головне
- Міністерство оборони України опублікувало у соцмережах світлини з тренування дівчат-військових до жіночої "коробки" на День Незалежності.
- Обурення викликало те, що дівчата мають марширувати на підборах.
- Користувачі мережі обурилися і назвали це не просто сексизмом, а і знущанням.
- У Верховній Раді виступили із вимогою скасувати це дійство і видати дівчатам звичайне взуття.
- На годині запитань до уряду міністру оборони Андрію Тарану подарували дамські туфлі на підборах.
- Згодом Таран підтвердив, що для дівчат-військових буде нове взуття до Дня Незалежності, а не те, яке було на репетиції.