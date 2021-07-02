Жінки на параді мають марширувати у зручному взутті. Таку заяву Дмитро Разумков зробив на брифінгу у Раді.

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Як Разумков відреагував на підбори для дівчат-військових

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що жінки-військовослужбовці, які беруть участь у військовому параді на День Незалежності, повинні бути в зручному взутті. Саме вона є частиною військової форми.

Він додав: нормально ставиться до того, коли дівчата ходять на підборах.

Якщо ми говоримо про армію, якщо ми говоримо про парад, я думаю, у нас передбачена форма ... і з точки зору логіки, і з точки зору зручності,

– сказав Разумков.

До речі. Заступниця Разумкова Олена Кондратюк виступила із гнівною промовою щодо цього параду. Вона вимагає у міністра оборони скасувати крокування жінок-військових у взутті на підборах.

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