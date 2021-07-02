Попри це, нового черевика ще немає на забезпеченні. Про це в ефірі повідомила радниця головнокомандувача Збройних сил України з гендерних питань Вікторія Арнаутова.

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Яким буде нове взуття

Парадний черевик, згідно з з документацією, матиме 5,4 сантиметри (плюс – мінус 2 міліметри) підборів. Упродовж пів року відбувалась так звана "дослідницьке носіння" взуття. Дівчата з інституту носили його і давали свої пропозиції щодо змін, незручностей.

Те, що показали вчора (1 липня – 24 канал) у статті – це повсякденні туфлі, в них підбор – 7 сантиметрів, згідно з відповідною документацією,

– зазначила Арнаутова.

Тільки з понеділка, 5 червня, повідомлять про відповідний тендер.

Чи подобається нове взуття дівчатам-військовим

За словами радниці ЗСУ, враження від взуття у військовослужбовиць відрізняється. Здебільшого першокурсницям воно до вподоби. Водночас деяким дівчатам не дуже подобається, адже вони хочуть ще нижчий підбор.

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"Це питання можна розв'язати. Під час розробки відповідного взуття, необхідно залучати гендерних радників відомства і, можливо, громадськість", – відзначила Арнаутова.

У Міноборони підтвердили заміну взуття

Міністр оборони Андрій Таран підтвердив, що для дівчат-військових буде нове взуття до Дня Незалежності, а не те, яке було на репетиції. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Марина Бардіна.