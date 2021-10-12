У фракції вже обговорювали її кандидатуру на цю посаду. Про це вона розповіла в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.
Читайте також Надіюсь на це, – "слуга" Бардіна сказала, коли можуть звільнити Тарана
Верещук: Хтось мусить це робити
Верещук сподівається, що, якщо буде воля головнокомандувача, колеги її підтримують.
В мене немає "хочу" чи "не хочу" (стати міністеркою – 24 канал). Ми прийшли за плечима президента, але повинні брати на себе відповідальність,
– наголосила Верещук.
Вона відзначила, що звичайно готова очолити відповідну посаду. Адже має вищу військову освіту, а її чоловік – військовий. Також "слуга" – мама двох синів.
"Я добре знаю, куди йду і розумію, який для мене це становитиме ризик – репутаційний, політичний і психологічний. Хтось мусить це робити", – наголосила вона.
Водночас Верещук вважає, що Андрій Таран повинен відповідати за свої дії. Вона зауважила, що до нього є чимало претензій.
Відставка Тарана: що відомо
- Ще на початку вересня у ЗМІ з'явилась інформація про відставку Тарана.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що чинний міністр перебуває на своєму місці.
- Про те, що Тарана ймовірно відправлять у відставку, часто говорять "слуги народу". Зокрема таку заяву зробив Юрій Камельчук.
- "Слуга" Марина Бардіна висловила надії, що відставка міністра відбудеться восени 2021 року.