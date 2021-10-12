Во фракции уже обсуждали ее кандидатуру на эту должность. Об этом она рассказала в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.
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Верещук: Кто-то должен это делать
Верещук надеется, что, если будет воля главнокомандующего, коллеги ее поддерживают.
У меня нет "хочу" или "не хочу" (стать министром – 24 канал). Мы пришли за плечами президента, но должны брать на себя ответственность,
– отметила Верещук.
Она отметила, что обычно готова возглавить соответствующую должность. Ведь у нее есть высшее военное образование, а ее муж – военный. Также "слуга" – мама двух сыновей.
"Я хорошо знаю, куда иду и понимаю, какой для меня это составит риск – репутационный, политический и психологический. Кто-то должен это делать", – подчеркнула она.
В то же время Верещук считает, что Андрей Таран должен отвечать за свои действия. Она отметила, что к нему есть много претензий.
Отставка Тарана: что известно
- Еще в начале сентября в СМИ появилась информация об отставке Тарана.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что действующий министр находится на своем месте.
- О том, что Тарана вероятно отправят в отставку, часто говорят "слуги народа". В частности такое заявление сделал Юрий Камельчук.
- "Слуга" Марина Бардина выразила надежды, что отставка министра состоится осенью 2021 года.