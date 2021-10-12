Во фракции уже обсуждали ее кандидатуру на эту должность. Об этом она рассказала в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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Верещук: Кто-то должен это делать

Верещук надеется, что, если будет воля главнокомандующего, коллеги ее поддерживают.

У меня нет "хочу" или "не хочу" (стать министром – 24 канал). Мы пришли за плечами президента, но должны брать на себя ответственность,

– отметила Верещук.

Она отметила, что обычно готова возглавить соответствующую должность. Ведь у нее есть высшее военное образование, а ее муж – военный. Также "слуга" – мама двух сыновей.

Напомним! О своих амбициях Верещук уже заявляла ранее. Перед Верховной Радой в июле 2021 года нардеп отметила, что у нее есть силы, чтобы возглавить пост министра.

"Я хорошо знаю, куда иду и понимаю, какой для меня это составит риск – репутационный, политический и психологический. Кто-то должен это делать", – подчеркнула она.

В то же время Верещук считает, что Андрей Таран должен отвечать за свои действия. Она отметила, что к нему есть много претензий.

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