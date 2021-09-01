Такое заявление в эфире одного из телеканалов сделал нардеп Юрий Камельчук. Он пояснил, за что могут уволить этих министров.
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Смены министров: кого и за что могут уволить
По словам Камельчука, кадровые изменения могут провести в Минобороны, Минсоцполитики, увольнение грозит и вице-премьеру.
Претензии во фракции к Олегу Урускому – мало движения, мало энергии. Стратегические отрасли промышленности не получили определенного толчка, плюс конфликты с главой экономического комитета,
– рассказал нардеп.
Он рассказал, что парламентарий Дмитрий Наталуха даже несколько раз инициировал сбор подписей за отставку Уруского.
Лазебная и Таран могут потерять свои должности по другим причинам. "У Тарана – личные конфликты с коллегами в военной сфере. Относительно Лазебной, думаю, это связано с какими-то вопросами социального характера, которые не были решены вовремя", – добавил Камельчук.
"Слуга народа" отметил, что судьба вопроса отставки министров, вероятнее всего, станет известной после заседания фракции. Его проведут после 6 сентября.
Возможные кадровые изменения в правительстве: предыдущие заявления политиков
- Глава Верховной Рады 31 августа заявил, что правительство может распрощаться с некоторыми министрами уже в течение ближайшей пленарной недели. Однако Дмитрий Разумков отметил, что в парламент пока никаких соответствующих заявлений не поступало.
- О том, что в Кабмине могут произойти изменения, ранее в интервью предполагал и президент Владимир Зеленский.