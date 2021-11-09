Визнання депутатами Верховної Ради Козиря, Войцехівського та Кострійчука відбулося під час засідання ЦВК 9 листопада.

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Визнання нардепів, обраних на позачергових виборах у Раду

В одномандатному виборчому окрузі №184 народним депутатом обрали Сергія Козиря. За нього проголосували 21 365 виборців – 62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

В ОВО №197 нардепом обрали Віталія Войцехівського, за якого проголосували 15 429 виборців – 46,1% від кількості виборців.

Відповідні протоколи ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени комісії.

У ньому уточнюють, що надалі, відповідно до виборчого законодавства, для реєстрації нардепом необхідно подати до ЦВК не пізніше як на 20 день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про звільнення посади, несумісної з депутатським мандатом, та копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата.

"Після отримання та розгляду перелічених документів Комісія ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України", – наголосили у ЦВК.

Нагадаємо, вибори у цих ОВО відбулися 31 жовтня.

Визнання нардепа, який замінить Верещук

Також члени ЦВК також визнали обраним нардепом Сергія Кострійчука.

Це сталося після того, як до Комісії надійшла постанова Верховної Ради від 4 листопада про дострокове припинення повноважень депутатки Ірини Верещук. Її було обрали у Раду на позачергових виборах народних 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

Комісія розглянула зазначену постанову й визнала обраним нардепом на зазначених виборах Сергія Кострійчука. Він був у виборчому списку політичної партії "Слуга народу" під №140.

Довідка. 4 листопада нардепи підтримали кандидатуру Ірини Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вона замінила Олексія Резнікова, якого Верховна Рада призначила міністром оборони.