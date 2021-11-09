Признание депутатами Верховной Рады Козыря, Войцеховского и Кострийчука состоялось во время заседания ЦИК 9 ноября.

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Признание нардепов, избранных на внеочередных выборах в Раду

В одномандатном избирательном округе №184 народным депутатом избрали Сергея Козыря. За него проголосовали 21 365 избирателей – 62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании.

В ОИО №197 нардепом избрали Виталия Войцеховского, за которого проголосовали 15 429 избирателей – 46,1% от количества избирателей.

Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.

В нем уточняют, что в дальнейшем, согласно избирательному законодательству, для регистрации нардепом необходимо подать в ЦИК не позднее чем на 20 день со дня официального опубликования результатов выборов документ об освобождении должности, несовместимой с депутатским мандатом, и копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.

"После получения и рассмотрения перечисленных документов комиссия принимает решение о регистрации избранного лица народным депутатом Украины", – отметили в ЦИК.

Напомним, выборы в этих ОИО состоялись 31 октября.

Признание нардепа, который заменит Верещук

Также члены ЦИК признали избранным нардепом Сергея Кострийчука.

Это произошло после того, как в Комиссию поступило постановление Верховной Рады от 4 ноября о досрочном прекращении полномочий депутата Ирины Верещук. Ее избрали в Раду на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

Комиссия рассмотрела данное постановление и признала избранным нардепом на указанных выборах Сергея Кострийчука. Он был в избирательном списке политической партии "Слуга народа" под №140.

Справка. 4 ноября нардепы поддержали кандидатуру Ирины Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Она заменила Алексея Резникова, которого Верховная Рада назначила министром обороны.