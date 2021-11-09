Признание депутатами Верховной Рады Козыря, Войцеховского и Кострийчука состоялось во время заседания ЦИК 9 ноября.
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Признание нардепов, избранных на внеочередных выборах в Раду
В одномандатном избирательном округе №184 народным депутатом избрали Сергея Козыря. За него проголосовали 21 365 избирателей – 62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании.
В ОИО №197 нардепом избрали Виталия Войцеховского, за которого проголосовали 15 429 избирателей – 46,1% от количества избирателей.
Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.
В нем уточняют, что в дальнейшем, согласно избирательному законодательству, для регистрации нардепом необходимо подать в ЦИК не позднее чем на 20 день со дня официального опубликования результатов выборов документ об освобождении должности, несовместимой с депутатским мандатом, и копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.
"После получения и рассмотрения перечисленных документов комиссия принимает решение о регистрации избранного лица народным депутатом Украины", – отметили в ЦИК.
Напомним, выборы в этих ОИО состоялись 31 октября.
Признание нардепа, который заменит Верещук
Также члены ЦИК признали избранным нардепом Сергея Кострийчука.
Это произошло после того, как в Комиссию поступило постановление Верховной Рады от 4 ноября о досрочном прекращении полномочий депутата Ирины Верещук. Ее избрали в Раду на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".
Комиссия рассмотрела данное постановление и признала избранным нардепом на указанных выборах Сергея Кострийчука. Он был в избирательном списке политической партии "Слуга народа" под №140.