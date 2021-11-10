Нікарагуа першою офіційно визнала російську окупацію Криму. Зокрема, держава відкрила на території півострова так зване дипломатичне представництво та призначили "почесного консула".

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На церемонію відкриття так званого консульства прибула навіть пані посол Нікарагуа в Росії Альба Асусена Торрес.

На посаду "почесного консула" призначили скандального Олега Бєлавенцева – експредставника президента Росії Володимира Путіна.

У 2014 році відразу після окупації півострова Бєлавенцев закликав українських військових перейти на бік Росії, а також – здати окупантам зброю та боєприпаси.

Зверніть увагу! Держава Нікарагуа на постійній основі відмовляється голосувати за резолюцію ООН щодо визнання Росії країною-окупантом.

Згодом Володимир Зеленський подав у парламент указ про введення санкцій проти Республіки Нікарагуа. Верховна Рада підтримала документ.

Окрім того, про необхідність введення санкцій проти Нікарагуа повідомляло Міністерство закордонних справ України.