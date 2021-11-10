Никарагуа первой официально признала российскую оккупацию Крыма. В частности, государство открыло на территории полуострова так называемое дипломатическое представительство и назначило почетного консула.
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На церемонию открытия так называемого консульства прибыла даже посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.
На должность почетного консула назначили скандального Олега Белавенцева – экс-представителя президента России Владимира Путина.
В 2014 году сразу после оккупации полуострова Белавенцев призвал украинских военных перейти на сторону России, а также сдать оккупантам оружие и боеприпасы.
Впоследствии Владимир Зеленский подал в парламент указ о введении санкций против Республики Никарагуа. Верховная Рада поддержала документ.
Кроме того, о необходимости введения санкций против Никарагуа сообщало Министерство иностранных дел Украины.