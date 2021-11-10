Останнім часом більше помилок пов'язані не з проблемами у самому застосунку, а через те, що лікарі вносили помилкову інформацію.

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Люди старшого віку не могли згенерувати підпис

Кілька тижнів тому найбільше питань було щодо "Дія.Підпис".

Там нейронна мережа працює над тим, щоб ідентифікувати користувача за біометричними показниками. Люди переважно старшого віку не могли згенерувати підпис, тому що в них або старий біометричний паспорт, або вони змінилися зовні,

– наголосив голова Мінцифри.

Федоров навів приклад власної бабусі, яка нахиляла голову занадто повільно. Через такі випадки Мінцифри вирішили прибрати ідентифікацію через електронний підпис.

Дія випускає оновлення кожного тижня

Віцепрем'єр повідомив, що Дія випускає багато оновлень кожного тижня. Часто проблеми виникають тому, що люди не оновлюють так часто додаток.

Цікаво! Федоров наголосив, що аби нагадати людям оновлювати застосунок, надсилають пуш-повідомлення. Також у меню Дії додали пункт "оновити додаток".

Раніше З 8 листопада в Дії з'явиться сертифікат про одужання від коронавірусу: як довго діятиме

Зазначимо, що раніше з'явилась інформація, що пункти Дії почали працювати у деяких пунктах вакцинації. Там людям допомагають згенерувати сертифікати одразу після щеплення.

В Україні згенерували понад 8 мільйонів сертифікатів

Станом на 8 листопада в Україні згенерували 8,3 мільйона СOVID-сертифікатів. Лише за останній тиждень – 2,9 мільйона.