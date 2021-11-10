Відповідне рішення 10 листопада ухвалив Приморський суд Маріуполя. Зазначимо, що запобіжний захід обрали без можливості внесення застави за підозрюваного.
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Роль Куликовського ще встановлюють
У ході розслідування правоохоронці встановили, що Куликовський був одним із керівників катівні "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Саме там російські найманці жорстоко катували українських бранців. Чоловіку інкримінують створення терористичної організації й незаконного збройного формування, торгівлю людьми та жорстоке поводження з полоненими.
Наразі слідство у справі ще триває. У прокуратурі зауважили, що ще встановлюють роль Куликовського у злочинах. "Палича", якого розшукували ще з 2020 року, спіймали напередодні у Києві. Де та за яких обставин – поки що не розголошують. Втім, сам затриманий стверджує, що вже 2 роки живе у столиці.
Основне про бойовика "Палича"
- За інформацією ЗМІ, Денису Куликовському – 36 років. Чоловік був одружений, має сина. Є уродженцем Донбасу, навчався у сільській школі біля прифронтового Курахового.
- Рідні російського найманця стверджують, що давно не виходили на контакт з "Паличем". Батьки та колишня дружина неохоче діляться будь-якою інформацією, яка може його стосуватися.
- Колишні полонені, яким вдалося вибратися з "Ізоляції", описують Куликовського як дуже жорстоку людину. А також стверджують, що у нього навіть були проблеми з психікою.