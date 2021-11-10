Відповідне рішення 10 листопада ухвалив Приморський суд Маріуполя. Зазначимо, що запобіжний захід обрали без можливості внесення застави за підозрюваного.

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Роль Куликовського ще встановлюють

У ході розслідування правоохоронці встановили, що Куликовський був одним із керівників катівні "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Саме там російські найманці жорстоко катували українських бранців. Чоловіку інкримінують створення терористичної організації й незаконного збройного формування, торгівлю людьми та жорстоке поводження з полоненими.

Наразі слідство у справі ще триває. У прокуратурі зауважили, що ще встановлюють роль Куликовського у злочинах. "Палича", якого розшукували ще з 2020 року, спіймали напередодні у Києві. Де та за яких обставин – поки що не розголошують. Втім, сам затриманий стверджує, що вже 2 роки живе у столиці.

Зверніть увагу! Коли в очільника СБУ Івана Баканова уточнили, як довго "Палич" насправді жив у Києві, той відмовився відповідати, посилаючись на таємницю слідства.

Основне про бойовика "Палича"