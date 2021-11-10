Соответствующее решение 10 ноября принял Приморский суд Мариуполя. Отметим, что меру пресечения избрали без возможности внесения залога за подозреваемого.

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Роль Куликовского еще устанавливают

В ходе расследования правоохранители установили, что Куликовский был одним из руководителей пыточной "Изоляция" в оккупированном Донецке. Именно там российские наемники жестоко пытали украинских пленных. Мужчине инкриминируют создание террористической организации и незаконного вооруженного формирования, торговлю людьми и жестокое обращение с пленными.

Сейчас следствие по делу еще продолжается. В прокуратуре отметили, что еще устанавливают роль Куликовского в преступлениях. "Палыча", которого разыскивали еще с 2020 года, поймали накануне в Киеве. Где и при каких обстоятельствах – пока не разглашают. Впрочем, сам задержанный утверждает, что уже 2 года живет в столице.

Обратите внимание! Когда у главы СБУ Ивана Баканова уточнили, как долго "Палыч" на самом деле жил в Киеве, тот отказался отвечать, ссылаясь на тайну следствия.

Основное о боевике "Палыче"