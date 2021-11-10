По словам главы СБУ, главным в этой ситуации является не то, как боевик Денис Куликовский по прозвищу "Палыч" оказался в Киеве, а то, что его задержали. Об этом Иван Баканов заявил на брифинге после заседания СНБО 10 ноября.

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Боевик не мог сотрудничать с СБУ

Иван Баканов опроверг версии о том, что боевик Куликовский мог сотрудничать с СБУ и "сдавал" спецслужбам информацию о высшем руководстве террористов на Донбассе. По мнению главы СБУ, в таком случае "Палыча" не задержали бы.

Из-за тайны следствия глава СБУ не смог рассказать всех деталей задержания боевика. Однако Баканов убежден, что главным в этой ситуации является результат – "Палыча" задержали

Главное, что его задержали ("Палыча" – 24 канал) и будет привлечен к ответственности,

– заявил Баканов.

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