Слово "неожиданно" не просто так в кавычках, ведь ещё накануне стало известно о готовящейся переброске российских десантников в Гродно на пяти военно-транспортных Ил-76. Это, грубо говоря, десантная группа из 750 – 1100 человек.

Смотрите сами Российских десантников направили в Беларусь якобы на учения

Очевидно, что под аккомпанемент миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши, организованного Россией, Москва решила усилить психологическое давление игрой мускулов.

Игра кремлёвского Талибана становится всё более грубой. Видимо, в Кремле рассчитывали на то, что Польша намного раньше сдастся в миграционном противостоянии, а ЕС проявят присущую толерантность и принудят Варшаву неконтролируемо пропускать нелегалов.

Но, в планах Кремля, что-то пошло не так. Ведь границу не только не удалось прорвать, но и более того, в миграционном кризисе на самом высоком, международном уровне обвиняют не только Беларусь и Лукашенко, но и непосредственно Россию.

И вот, с горящей шапкой на голове, гибриды отправляют в Беларусь десантуру.