Секретарь СНБО Данилов подчеркнул: почти все понимают, что происходит. Однако пока что неизвестно – будет ли наступать Владимир Путин, и если да, то когда это произойдет.
Заметьте Для поднятия ставок, – Данилов прокомментировал скопление российских войск у границы
Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч",
– заявил Данилов.
Кроме того, политик подчеркнул, что он не думает, что Канаде будет сложно поддержать заявку Украины на вступление в НАТО.
По словам Данилова, проблемой сейчас является позиция стран ЕС, которые считают, что такой шаг несвоевременный. В то же время, секретарь СНБО уверен, что их удастся убедить. Рано или поздно Украина, без сомнений, войдет в Альянс.
Данилов о противостоянии агрессору
- В рамках визита в Канаду Данилов заявил, что Украина готова противостоять стране-агрессору при любом развитии событий.
- По словам Данилова, очень важна консолидация цивилизованного мира.
- В СНБО сообщили: "Данилов отметил важность консолидации усилий цивилизованного мира для противодействия агрессивной политике России и готовности Украины противостоять государству-агрессору при любом развитии событий".
- В рамках встреч обсудили актуальные угрозы, а также сотрудничество Украины с государствами-партнерами.