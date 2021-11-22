Секретарь СНБО Данилов подчеркнул: почти все понимают, что происходит. Однако пока что неизвестно – будет ли наступать Владимир Путин, и если да, то когда это произойдет.

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Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч",

– заявил Данилов.

Кроме того, политик подчеркнул, что он не думает, что Канаде будет сложно поддержать заявку Украины на вступление в НАТО.

По словам Данилова, проблемой сейчас является позиция стран ЕС, которые считают, что такой шаг несвоевременный. В то же время, секретарь СНБО уверен, что их удастся убедить. Рано или поздно Украина, без сомнений, войдет в Альянс.

Данилов о противостоянии агрессору