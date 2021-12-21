Путін "відзначився" цинічною заявою, що зустріч у нормандському форматі залежить від реалізації мінських домовленостей з боку Києва. Водночас саме Росія блокує усі формати переговорів. Українська сторона та її партнери активно працюють над тим, щоб повернути країну-агресорку за стіл переговорів.
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Розмова Путіна та Шольца
У розмові з Шольцем Путін також побідкався, що Україна начебто не дотримується мінських домовленостей. Очільник Кремля знову наголосив: це начебто й є причиною блокування нормандського формату.
Також Путін розповів Шольцу про ганебні російські пропозиції щодо довгострокових гарантій безпеки.
Путін інформував про російські пропозиції щодо довгострокових гарантій безпеки, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід, а також розміщення у суміжних із Росією країнах ударних систем озброєнь,
– мовиться у повідомленні.
Столтенберг хоче скликати засідання НАТО
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що за нову агресію проти України Росія заплатить дуже високу ціну. Водночас Альянс готовий до переговорів.
- Зокрема, НАТО залишається відкритим до діалогу з Росією.
- Столтенберг заявив, що має намір скликати нову зустріч Ради НАТО – Росія якомога швидше у Новому році.
- За словами генсека НАТО, будь-який діалог з Росією має мати за основу ключові принципи європейської безпеки та розглядати занепокоєння НАТО стосовно дій Росії.
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