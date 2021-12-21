Найважливіші новини України та світу за вівторок 21 грудня:

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Порошенко записав відео

Джерело: фейсбук Петра Порошенка

Після підозри у державній зраді Петро Порошенко записав відео. У ньому політик заявив, що наразі перебуває у Варшаві та не прийде на допит до ДБР.

Порошенко зауважив, що у польській столиці має низку зустрічей з європейськими політиками. Метою цих діалогів є формування потужної коаліції на підтримку України та протидії Росії.

Політик наголосив, що повернеться в Україну "за своїм графіком". Орієнтовно це буде у першій половині січня.

Тільки-но я повернуся, ми поговоримо про державну зраду і про сприяння у фінансуванні тероризму. Але повідомлення про підозру главі держави є переходом червоних ліній. Це вже не жарти. За це доведеться відповідати,

– заявив Порошенко.

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Зеленський прокоментував підозру Порошенку

Володимир Зеленський заявив, що підозра Порошенку ніяк не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Водночас український лідер переконаний: саме п'ятий президент може дестабілізувати ситуацію в Україні.

Я не думаю, що це (підозра Порошенку – 24 канал) якось впливатиме на ситуацію всередині нашої держави. На неї, як правило, впливають фінансові групи,

– заявив Зеленський.

За словами президента, одним із їхніх представників, за словами глави держави, власне й є Порошенко.

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Погрози Кремля через НАТО

Джерело: РИА Новости

Істерика Кремля через НАТО триває. Росія продовжує наївно чекати конкретних рішень щодо гарантій безпеки. Глава російської делегації щодо військової безпеки Костянтин Гаврилов навіть пригрозив, що Росія за жодних умов не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії.

"Спроби "заговорити" Росію не будуть успішними. Або відповідь буде зовсім іншою", – сказав він.

Гаврилов цинічно заявив, що дії Заходу у питаннях безпеки Росії більше не залишатимуться безкарними.

Для підкреслення власних слів Гаврилов навіть додав заяві художності. Зокрема, розповів, що "лисиця більше в курник не лазитиме, адже замість лісодава вже виріс великий вовкодав".

Путін боїться, що Україна поверне Крим

Тим часом очільник Кремля злякався, що США постачатимуть в Україну гіперзвукову зброю й це дасть змогу повернути окупований Крим.

Водночас Україна не раз наголошувала: вона повертатиме свої території, які окупувала Росія, виключно політико-дипломатичним шляхом.

Згодом також стало відомо, що Путін побідкався у розмовах з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Очільник Кремля скаржився, що дії України блокують нормандський формат.

Зауважте! Саме Росія заблокувала переговори у нормандському форматі. Тим часом Україна та держави-союзниці роблять усе можливе, щоб повернути країну-агресорку за стіл переговорів.

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10 кроків для вирішення конфлікту на Донбасі

Джерело: "Європейська правда"

Володимир Зеленський передав українським партнерам план 10 кроків для розв'язання конфлікту на Донбасі. Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розкрив деталі іноземним дипломатам.

За словами Зеленського, план складається з пунктів, у яких передбачені:

переговори у нормандському форматі;

участь США у вирішенні конфлікту.

Ми написали чіткий, зрозумілий план з 10 кроків, як виконати мінські угоди. Це 10 кроків із залученням Нормандії та США, і передали ці кроки президенту Байдену, і російській стороні, і Франції, і Німеччині,

– наголосив український лідер.

За словами Зеленського, США зацікавлені взяти участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Водночас офіційний Вашингтон досі не визначився із форматом.

Зауважте! Єрмак розповів, що Велика Британія та Туреччина бажають долучитися до переговорів.

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Зеленський у Гуті

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський під час розмови з журналістами у Гуті розповів, що Україна проводить складні перемовини у рамках Тристоронньої контактної групи. Водночас президент не сподівається на досягнення домовленостей до новорічних свят або Різдва.

Я не знаю, що це буде до різдвяних і новорічних свят. Я не думаю, що ми це встигнемо. Але якщо ми до цих свят узгодимо ці пункти або хоча б якісь з них, буде непогано,

– пояснив Зеленський.

Під час засідання ТКГ 31 грудня Україна запропонувала Росії 3 ініціативи:

припинення вогню;

відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ);

обмін полоненими.

"Путін не Бог, щоб у нього вірити"

Зеленського також запитали, чи він вірить у зустріч з очільником Кремля. На це Зеленський відповів: "президент Росії для мене – не Бог, щоб у нього вірити чи ні".

Український лідер наголосив, що наразі необхідно будувати різні формати зустрічей.

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Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів

Джерело: Єврокомісія

Єврокомісія ухвалила рішення скоротити дію COVID-сертифікату для подорожей до 9 місяців після останнього щеплення. Нові правила набудуть чинності вже з 1 лютого 2022 року.

Заяву Європейського центру профілактики і контролю захворювань, про те, що додаткові дози можна робити не пізніше ніж через 6 місяців після стандартного курсу вакцинації, при цьому врахували.

Зауважте! Після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифіката буде продовжений без встановленого ліміту.