Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що канцлер хоче взяти питання взаємодії під власний контроль. Ймовірно, що зустріч політиків може відбутись вже у січні.
До теми Шольц закликав Путіна до термінової деескалації
Перемовини стосуватимуться "газового" питання
Bild пише, що Шольц прагне "нового початку" у відносинах з Москвою. Зокрема, серед можливих топ-тем буде "газове питання".
Зовнішньополітичний радник канцлера Йенс Плетнер начебто вже протягом 2 тижнів займається підготовкою зустрічі. Раніше сам Плетнер домовився про майбутню зустріч з заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.
Що відомо про позицію Шольца щодо відносин України та Росії:
- Ще 21 грудня Олаф Шольц розмовляв телефоном з Володимиром Путіним.
- Канцлер Німеччини закликав очільника Кремля до негайної деескалації.
- У Берліні висловили стурбованість щодо напруження біля кордону України.
- У своєму першому новорічному привітанні Шольц згадав і про Україну.
- Політик заявив, що загроза російського вторгнення в Україну приносить для Європи нові виклики.
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