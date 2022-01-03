Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що канцлер хоче взяти питання взаємодії під власний контроль. Ймовірно, що зустріч політиків може відбутись вже у січні.

До теми Шольц закликав Путіна до термінової деескалації

Перемовини стосуватимуться "газового" питання

Bild пише, що Шольц прагне "нового початку" у відносинах з Москвою. Зокрема, серед можливих топ-тем буде "газове питання".

Зовнішньополітичний радник канцлера Йенс Плетнер начебто вже протягом 2 тижнів займається підготовкою зустрічі. Раніше сам Плетнер домовився про майбутню зустріч з заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.

Важливо! ЗМІ повідомляють, що такою ситуацією можуть бути не задоволені "Зелені". Адже ця політсила дуже критично налаштована щодо відносин з Росією. Саме представниця "Зелених" Анналена Бербок стала новою міністеркою закордонних справ Німеччини.

Що відомо про позицію Шольца щодо відносин України та Росії:

Ще 21 грудня Олаф Шольц розмовляв телефоном з Володимиром Путіним.

Путіним. Канцлер Німеччини закликав очільника Кремля до негайної деескалації.

У Берліні висловили стурбованість щодо напруження біля кордону України.

У своєму першому новорічному привітанні Шольц згадав і про Україну.

Політик заявив, що загроза російського вторгнення в Україну приносить для Європи нові виклики.

Актуально Путіна від вторгнення в Україну стримають лише "небачені санкції", – глава комітету розвідки США

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