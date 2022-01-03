Про це голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу Адам Шифф повідомив 2 січня в ефірі телеканалу CBS Face the Nation. Він розмірковував про те, що завадить Путіну віддати наказ про напад російських військ, які зібралися біля українського кордону.

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Я думаю, що для того, щоб стримати те, що здається дуже вірогідним –російське вторгнення в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники повинні бути переконані в цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині,

– сказав Адам Шифф.

Водночас він зазначив, що досі не розуміє, повної мотивації президента країни-агресора. Однак американський політик наголосив, що "ніщо інше, ніж рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає Путіна, і це саме те, що США потрібно зробити разом зі союзниками".

Загроза вторгнення Росії: що відомо

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.

Там зазначили, Росія може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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