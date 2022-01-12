Що відомо про сучасний шпиталь

Шпиталь використовуватимуть для потреб Збройних сил України на Донбасі. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив посол Естонії Каімо Кууск.

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Ми в Естонії можемо також привести вам трохи зброї, але, наприклад, разом з Німеччиною досить скоро ми привеземо в Україну найсучасніший польовий шпиталь у світі,

– сказав Кууск.

Такі госпіталі виробляють в Естонії, а фінансує їх Німеччина. Їхня особливість полягає у тому, що шпиталь можна розпакувати та запакувати всього лише за годину.

Посол запевнив, що естонці навчать українських військових медиків використовувати такий шпиталь.

Литва збільшить військову допомогу Україні

Уряд Литви у 2022 році планує збільшити військову допомогу для України. За словами міністра оборони Арвідаса Анушаускаса мовиться про збільшення кількості інструкторів у тренувальній місії, а також про матеріальну допомогу.

Крім того, Вільнюс і далі надаватиме програми лікування та реабілітації для українських військових.

На початку грудня 2021 року Збройним силам України передали з Литви бронежилети і тактичні ремені. Найближчим часом відправлять ще й системи нічного бачення. Для цього вже готують урядове рішення.

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