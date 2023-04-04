Соответствующее заявление Роберт Габек сделал 4 апреля. Это произошло во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.
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Немецкий политик извинился за опоздание в поставках оружия
Вицеканцлер и министр экономики Германии отметил, что Берлин начал массово оказывать военную помощь Украине слишком поздно.
Роберт Габек отметил, что Украина объяснила, – угроза войны была реальной: Он пояснил: "К тому времени мы только начали дебаты в Германии о том, что мы должны поддержать Украину еще и оружием. Тогда Германия не могла или не хотела этого делать".
Мне очень стыдно за все это… Часть моей работы в прошлом году заключалась в том, чтобы помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве,
– заявил политик.
Следует добавить, что Роберт Габек прибыл в Украину для переговоров руководством 3 апреля. Чиновник отмечал, что цель этого визита – дать Украине сигнал, что Германия верит в победу над Россией.
Роберт Габек извиняется за то, что Германия позже передала помощь Украине: смотрите видео Yuliya Seidel с 00:40
Военная помощь от Германии
- Перед началом полномасштабного вторжения Германия заявила, что отправит в Украину 5 000 военных шлемов. Тогда Украина встретила это заявление достаточно резко. В частности, министр обороны Алексей Резников заявил, что каски у Берлина никто не просил.
- После начала полномасштабного вторжения с течением времени риторика Германии менялась. Страна начала снабжать Украину оружием.
- Уже в начале 2023 года Германия согласилась передать Украине танки Leopard. Однако это произошло только после того, как США заявили о передаче нашему государству 31 танка M1A2 Abrams.
- Уже 27 марта 2023 года официальный Берлин заявил, что в Украине прибыли все обещанные Германией танки Leopard 2 и БМП Marder. В Германии заверили, что передали даже больше танков, чем согласовывали.