Об этом 24 Каналу сказал юрист-аналитик Андрей Вигиринский. По его словам, за одну поездку никакие решения не принимаются, но визит Ли Хуэя является определенным подготовительным мероприятием.

Обратите внимание Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет помогать оружием России, – Зеленский

Зачем Ли Хуэй едет в Украину

Он отметил, что это будет первая коммуникация спецпредставителя Китая с какими-либо представителями – будь то Украина, Франция, Германия или Польша. Так что этой встрече ничего не предшествовало.

То есть с "чистого листа" начинается диалог, определенной подготовкой к которому во многом можно назвать, наверное, только коммуникацию Си и президента Зеленского,

– сказал Вигиринский.

Поэтому, по его словам, в первую очередь это ознакомительный визит, попытка понять не только официальную риторику. Позицию Украины четко обозначает план Зеленского, который состоит из 10 пунктов.

Спецпредставитель Китая коммуницирует для поиска того сценария, который устраивает, в том числе и сторону агрессора, ведь состоится также визит в Россию.

Поэтому, по мнению юриста-аналитика, спецпредставитель Китая будет знакомиться, узнает круг субъектов в Украине, которые будут непосредственно с ним общаться. И ключевое – это почувствовать консолидированность или однозначность позиции, потому и такая география поездок. Через Польшу он, в частности, хочет услышать позицию и понять США.

Какая настоящая роль Китая

Вигиринский отметил, что за одну поездку никакие решения не принимаются, тем более что условный пас к месту, где, возможно, будет выработано консолидированное решение, уже сделал Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Речь идет, напомнил он, о готовности инициировать мирную конференцию в течение этого года, на которой собрать все заинтересованные стороны. Делегатом России, например, могут быть такие страны как Бразилия и Китай.

Китай, который сможет обеспечить соблюдение определенных условий, правил, порядка и, допустим, выполнение обязательств Россией в ходе этого определенного переговорного процесса,

– объяснил юрист-аналитик.

А то, резюмировал он, что предшествует этой конференции – подготовительные мероприятия, включающие и многосторонние коммуникации, в частности, с участием китайского спецпредставителя.

Больше о визите спецпредставителя Китая