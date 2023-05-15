Так, в Киев приедет специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Визит состоится в рамках европейского тура для содействия мирным переговорам под руководством Пекина по поводу войны в Украине.

К теме Спецпредставитель Китая по делам Евразии посетит Украину и Россию

В Украину приедет специальный представитель Китая

Так, высокопоставленный дипломат Китая Ли Хуэй будет в Киеве 16 и 17 мая. На прошлой неделе Пекин объявил об этом визите, заявив, что Ли также посетит Россию и другие европейские страны.

Отмечается, что в планах Хуэя посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию. Всюду он намерен обсуждать "украинский кризис".

Кстати, поездка состоится спустя три недели после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

Ли станет китайским дипломатом самого высокого ранга, посетившего охваченную войной страну с момента вторжения России.

Обратите внимание! Ли Хуэй занимал должность посла Китая в России с 2009 по 2019 год.

Зеленский провел продолжительный разговор с Си Цзиньпином

Недавно Владимир Зеленский пообщался с президентом Китая Си Цзиньпином. Это был первый разговор между лидерами с самого начала полномасштабного вторжения.

По словам Зеленского, он общался с Си долго. Наш президент верит, что этот диалог станет толчком к развитию двусторонних отношений.

В ОП сообщили, что диалог длился около часа. Также о разговоре президентов отчитывались китайские СМИ. Они отмечали, что стороны обменялись мнениями о китайско-украинских отношениях и обсудили вопросы "кризиса" в Украине.