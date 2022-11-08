Про це 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. На його думку, це такий собі воєнний комунізм, що дуже погано з погляду бізнес-клімату в майбутньому.
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Які негативні моменти націоналізації "Укрнафти" та "Мотор Січі"
Фурса зазначив, що акції компаній "Укрнафта" та "Мотор Січ" торгуються на біржі, а їхніми власниками є багато українців. І в один день відбулася така собі експропріація – у людей забрали їхню приватну власність.
Він зауважив, що власником "Мотор Січі" є В'ячеслав Богуслаєв, який виявився зрадником і колаборантом. Тож, можливо, варто було б забрати саме його акції та взяти контроль над підприємством, не відбираючи власності у звичайних українців.
Ще більш цікава історія з "Укрнафтою". Там була дуже довга історія, там у держави 50+, а є ще Ігор Коломойський, в якого 42%. І здається, добра новина – забрали нарешті у Коломойського його акції. Але це ж історія про прості рішення, які ніколи не працюють,
– заявив Фурса.
Адже, за його словами, у держави й так було 50% акцій "Укрнафти". Тому їй нічого не заважало після проведених змін у "Нафтогазі" завести туди свій менеджмент, щоб компанія працювала так, як хоче держава.
Навіщо робити націоналізацію? Хоч влада каже, що це не націоналізація, а інші терміни використовує. Але навіщо – незрозуміло. Чи це подарунок чи удар по Коломойському – також незрозуміло. Бо будуть явно судові позови і він ще може виграти,
– сказав інвестиційний банкір.
Тому, резюмував він, усе це нелогічно й дуже дивно. До того ж це рішення закладає такі підвалини, що подібне може бути ще не раз. Це такий собі воєнний комунізм, що дуже погано з погляду бізнес-клімату в майбутньому. Адже незрозуміло – до якої наступної компанії можуть прийти.
Фурса назвав негативний момент націоналізації "Укрнафти" та "Мотор Січі": дивіться відео
Чому важливі інституції, процедури та правосуддя
Фурса зауважив, що сценарій почати все з нуля після проведення судової реформи та перезавантаження правоохоронної системи – прекрасний та утопічний, але його ймовірність становить приблизно 1%.
Бо знову ж таки, якщо ви починаєте це робити, – вам це подобається. Бо це ж кльово, можна все відразу забрати,
– наголосив інвестиційний банкір.
За його словами, влада – розбещує, а абсолютна влада – розбещує абсолютно. Саме тому такі важливі інституції, процедури та правосуддя.
Фурса додав, що загалом з переходом у держвласність "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Укрнафти" проглядають різні історії. "АвтоКрАЗ" – узагалі банкрут, можливо, саме тому він і не працює зараз. Водночас незрозуміло, чому в одній упряжці йдуть "АвтоКрАЗ" та "Укрнафта".
Що відомо про націоналізацію "Мотор Січі" та "Укрнафти"
- 5 підприємств, пов'язаних із діяльністю Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, російського бізнесмена Костянтина Григоришина та В’ячеслава Богуслаєва, перейдуть у власність держави. Відповідне рішення 6 листопада прийняла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
- Президент Володимир Зеленський пояснив, для чого Україна націоналізувала 5 підприємств. Він наголосив, що ці кроки цілком законні, їх необхідно зробити в умовах повномасштабної війни, адже всі зусилля зараз повинні бути направлені для захисту країни та підтримки ЗСУ.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також зазначив, що націоналізація компаній відбулася згідно з усіма нормами закону. Підприємства виробляють продукцію, яка критично важлива для нашої обороноздатності та стабілізації ситуації в енергосистемі.