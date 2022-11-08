Об этом 24 каналу сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его мнению, это некий военный коммунизм, что очень плохо с точки зрения бизнес-климата в будущем.
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Какие негативные моменты национализации "Укрнафты" и "Мотор Сичи"
Фурса отметил, что акции компаний "Укрнафта" и "Мотор Сич" торгуются на бирже, а их владельцами являются многие украинцы. И в один день произошла этакая экспроприация – у людей забрали их частную собственность.
Он отметил, что владельцем "Мотор Сич" является Вячеслав Богуслаев, который оказался предателем и коллаборантом. Так что, возможно, следовало бы забрать именно его акции и взять контроль над предприятием, не отбирая собственность у обычных украинцев.
Еще более интересна история с "Укрнафтой". Там была очень длинная история, там у государства 50+, а есть еще Игорь Коломойский, у которого 42%. И кажется, хорошая новость – забрали наконец у Коломойского его акции. Но это же история о простых решениях, которые никогда не работают,
– заявил Фурса.
Ведь, по его словам, у государства и так было 50% акций "Укрнафты". Поэтому ей ничего не мешало после проведённых изменений в "Нафтогазе" завести туда свой менеджмент, чтобы компания работала так, как хочет государство.
Зачем делать национализацию? Хотя власти говорят, что это не национализация, а другие термины используют. Но зачем – непонятно. Или это подарок, или удар по Коломойскому – тоже непонятно. Ведь будут явно судебные иски и он еще может выиграть,
– сказал инвестиционный банкир.
Поэтому, резюмировал он, все это нелогично и удивительно. К тому же это решение закладывает такую основу, что подобное может быть еще не раз. Это некий военный коммунизм, что очень плохо с точки зрения бизнес-климата в будущем. Непонятно ведь – к какой следующей компании могут прийти.
Фурса назвал негативный момент национализации "Укрнафты" и "Мотор Сичи": смотрите видео
Почему важны институты, процедуры и правосудие
Фурса отметил, что сценарий начать все с нуля после проведения судебной реформы и перезагрузки правоохранительной системы – прекрасен и утопичен, но его вероятность составляет примерно 1%.
Ведь опять же, если вы начинаете это делать – вам это нравится. Ведь это клево, можно все сразу забрать,
– подчеркнул инвестиционный банкир.
По его словам, власть – развращает, а абсолютная власть – развращает абсолютно. Именно поэтому так важны институты, процедуры и правосудие.
Фурса добавил, что в целом с переходом в госсобственность "Мотор Сичи", "АвтоКрАЗа" и "Укрнафты" просматривают разные истории. "АвтоКрАЗ" – вообще банкрот, возможно, именно поэтому он и не работает сейчас. В то же время непонятно, почему в одной упряжке идут "АвтоКрАЗ" и "Укрнафта".
Что известно о национализации "Мотор Сичи" и "Укрнафты"
- 5 предприятий, связанных с деятельностью Игоря Коломойского, Константина Жеваго, российского бизнесмена Константина Григоришина и Вячеслава Богуслаева перейдут в собственность государства. Соответствующее решение 6 ноября приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
- Президент Владимир Зеленский объяснил, для чего Украина национализировала пять предприятий. Он подчеркнул, что эти шаги вполне законны, их необходимо предпринять в условиях полномасштабной войны, ведь все усилия сейчас должны быть направлены на защиту страны и поддержку ВСУ.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль также отметил, что национализация компаний произошла согласно всем нормам закона. Предприятия производят продукцию, которая критически важна для нашей обороноспособности и стабилизации ситуации в энергосистеме.