Соответствующее решение 6 ноября приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом сообщает "Экономическая Правда" со ссылкой на своих собеседников в структуре и миноритарных акционеров "Укрнафты".

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Акции предателей в компаниях перейдут в собственность государства

Решение НКЦБФР предусматривает, что все акции в компаниях, принадлежавших перечисленным лицам, теперь будут переданы в пользование украинского государства. Отметим, что неизвестно, компенсируют ли потери бывшим собственникам и миноритарным акционерам предприятий.

В собственность государства передадут акции 4 человек:

Игоря Коломойского – "Укрнафта", "Укртатнафта",

Константина Жеваго – "АвтоКрАЗ",

российского бизнесмена Константина Григоришина – "Запорожтрансформатор",

Вячеслава Богуслаева – "Мотор Сич".

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Что известно об указанных предприятиях

Почти половина, а, точнее, около 42% всех акций "Укрнафты" принадлежат компаниям Коломойского. Еще 50% + 1 акция есть в собственности государственного "Нафтогаза", а остальные – в руках миноритарных акционеров.

Кроме того, Коломойский с Геннадием Боголюбовым контролирует примерно 60% акций "Укртатнафты". Однако только 40% принадлежат "Нафтогазу".

Обратите внимание! "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Вячеслав Богуслаев, недавно арестованный за госпредательство, был владельцем "Мотор Сич". В 2017 году он продал 56% своих акций китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Однако из-за определенных нарушений с соблюдением антимонопольного законодательства, манипуляции с акциями компании заблокировали.

Олигарх Константин Жеваго владел предприятием "АвтоКрАЗ" . Оно производит большегрузные автомобили.

Владельцем "Запорожтрансформатора" является Константин Григоришин. Компания производит трансформаторное и реакторное оборудование. Известно, что предприятие обанкротилось.

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Замороженные российские активы планируют передать Украине, однако есть проблема

ЕС, США и другие союзники заморозили российские активы на сумму 300 миллиардов долларов после начала полномасштабного вторжения. Однако ЕС попытается передать Украине разве то состояние, которое страна-агрессор держала в Европе.

Пока партнеры ищут возможности, как сделать это, не нарушая действующее законодательство. Украина просит отдать активы россиян в качестве компенсации для восстановления разрушенной российскими обстрелами страны.

Для этого необходимо ввести международный механизм компенсаций. Украинское правительство сейчас работает над этим и надеется получить первые результаты к концу года.

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