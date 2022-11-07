Соответствующее решение 6 ноября приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом сообщает "Экономическая Правда" со ссылкой на своих собеседников в структуре и миноритарных акционеров "Укрнафты".
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Акции предателей в компаниях перейдут в собственность государства
Решение НКЦБФР предусматривает, что все акции в компаниях, принадлежавших перечисленным лицам, теперь будут переданы в пользование украинского государства. Отметим, что неизвестно, компенсируют ли потери бывшим собственникам и миноритарным акционерам предприятий.
В собственность государства передадут акции 4 человек:
- Игоря Коломойского – "Укрнафта", "Укртатнафта",
- Константина Жеваго – "АвтоКрАЗ",
- российского бизнесмена Константина Григоришина – "Запорожтрансформатор",
- Вячеслава Богуслаева – "Мотор Сич".
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Что известно об указанных предприятиях
Почти половина, а, точнее, около 42% всех акций "Укрнафты" принадлежат компаниям Коломойского. Еще 50% + 1 акция есть в собственности государственного "Нафтогаза", а остальные – в руках миноритарных акционеров.
Кроме того, Коломойский с Геннадием Боголюбовым контролирует примерно 60% акций "Укртатнафты". Однако только 40% принадлежат "Нафтогазу".
Вячеслав Богуслаев, недавно арестованный за госпредательство, был владельцем "Мотор Сич". В 2017 году он продал 56% своих акций китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Однако из-за определенных нарушений с соблюдением антимонопольного законодательства, манипуляции с акциями компании заблокировали.
Олигарх Константин Жеваго владел предприятием "АвтоКрАЗ" . Оно производит большегрузные автомобили.
Владельцем "Запорожтрансформатора" является Константин Григоришин. Компания производит трансформаторное и реакторное оборудование. Известно, что предприятие обанкротилось.
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Замороженные российские активы планируют передать Украине, однако есть проблема
ЕС, США и другие союзники заморозили российские активы на сумму 300 миллиардов долларов после начала полномасштабного вторжения. Однако ЕС попытается передать Украине разве то состояние, которое страна-агрессор держала в Европе.
Пока партнеры ищут возможности, как сделать это, не нарушая действующее законодательство. Украина просит отдать активы россиян в качестве компенсации для восстановления разрушенной российскими обстрелами страны.
Для этого необходимо ввести международный механизм компенсаций. Украинское правительство сейчас работает над этим и надеется получить первые результаты к концу года.
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