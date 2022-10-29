22 жовтня 2022 року СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва, а вже 24 жовтня Шевченківський районний суд Києва запроторив його до СІЗО.

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За кілька годин до цього СБУ виклала у мережу фрагменти "прослушки" Богуслаєва – ті самі, де він з розумінням ставився до російських обстрілів ракетами "Іскандер" власного підприємства.

Обрані фрагменти прослуховування Богуслаєва – дивіться відео:

Дані прослушки Богуслаєва беззаперечно доводять, що він – російський агент в українській оборонці. Втім, він цього особливо ніколи не приховував, ба більше, неодноразово це підтверджував – як скандальними заявами, так і не менш скандальними вчинками. "Мотор Січ", не надто ховаючись, продовжила плідну співпрацю з Росією та її оборонпромом і після 2014 року.

Богуслаєв вмів знаходити спільну мову з кількома генераціями української влади:

Деталі цієї співпраці розповідає агенція OSINT-розслідувань Molfar, якій вдалося відшукати прямі докази співпраці Богуслаєва з ворогами України.

Росія як дороговказ

Для "Мотор Січі" Росія завжди пріоритетним партнером – завод постачав туди двигуни для крилатих ракет і авіаційні двигуни. Ним вона і залишилась і після 2014 року. Підприємство продовжило постачати гуртові партії українських авіадвигунів до Росії, але вже незаконно — через інші країни: Кубу, Литву, за допомогою Китаю.

Росіяни ж ці двигуни використовували для ударних вертольотів. Зокрема, КА-52, які наразі стали ледь не останньою надією окупантів на полі бою (Росія, зокрема, використовує їх на півдні України, як замінник артилерії та штурмової авіації.



На цьому російському вертольоті може стояти український двигун / фото – Міноборони РФ

Не менше 28% акцій АТ "Мотор Січ", починаючи з 2009 року, належало компаніям з Росії, зокрема "Оборонпрому". І поки Росія не загрузла в санкціях через незаконну анексію Криму та Донбасу, вона була основним партнером "Мотор Січі", зокрема для держпідприємства "Вертолеты России". Водночас Китай (Avicopter) та Росія в особі корпорації "Вертолеты России" розробляли проєкти важких гелікоптерів для КНР.

У 2015 році співробітництво з Китаєм вийшло у нову площину. КНР придбала українські технології та за допомогою фахівців "Мотор Січі" почала будувати копію українського заводу у місті Чунцін. Фінансували будівництво державна компанія Skyrizon (через віргінський офшор) та уряд КНР. Завод запрацював вже у 2018 році та займався збиранням двигунів ТВЗ-117ВМА-СБМ1В.

Близнюк "Мотор Січі" у Чунцині / Molfar

Родзинки цій схемі додавала наявність "посередника" – Росії. У 2019 році Богуслаєв продав частку акцій компанії нібито китайцям, а насправді – компаніям, пов'язаним з російськими бенефіціарами (зокрема, братами Ротенбергами).

Українські фахівці в Чунціні, 2018 рік / Скриншот

Лобістом угоди був тогочасний топчиновник – віцепрем'єр Степан Кубів. Саме він вкинув у інформаційний простір заяву про те, що китайська сторона начебто інвестувала 250 мільйонів доларів у модернізацію українських виробничих і проєктних потужностей "Мотор Січі". Згодом, під час парламентських слухань з приводу націоналізації "Мотор Січі" у березні 2021 року, Богуслаєв власноруч цю заяву спростує.

Богуслаєв про китайські інвестиції: відео Ігоря Солов'я

Who is mister Смірнов?

Куратором виробництва став такий собі Андрій Смірнов — представник ТОВ "Ніріт-Сінвей Телеком Технолоджі". Цю ТОВ-ку створили за ініціативи Китаю та Росії у 2012 році. І її акціонером є компанія "Xinwei Group". А "Xinwei" – акціонер Skyrizon, яка має 10% акції "Мотор Січі".

Інфографіка – Molfar

Отже, ТОВ НСТТ — це російський підрозділ Xinwei, який володіє 10% акцій "Мотор Січі".

Смірнов Андрій Валентинович з 2014 року президент і голова Ради директорів російсько-китайської телеком-компанії ТОВ НСТТ.

Пан Смірнов / Molfar

За даними видання "Дзеркало тижня", один з керівників цього ТОВ — колишній співробітник російських спецслужб (можливо, мовиться саме про Смірнова).

На це вказує той факт, що з 1982 по 2009 роки будував військову кар'єру та службу у ФСБ, став ветераном "Альфи". Цікаво, що навчався Смірнов у Полтавському військовому училищі.

Надалі кар'єрні сходи Смірнова завели до ВАТ "Транснефть сервис", де він працював заступником гендиректора з 2009 по 2014 роки. Син Андрія Смірнова, Матвєй — заступник директора з розвитку бізнесу ТОВ НСТТ. Можна сказати, що це бізнес "сімейний".

Важливо СБУ опублікувала докази співпраці Богуслаєва з Росією

У 2011 році президент й голова правління Xinwei (Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltd) мільярдер Ван Цзін відвідував Росію та зустрічався з керівництвом АТ "Нітріт", Олегом Шоріним, щоб обговорити створення ТОВ НСТТ. Китайську делегацію запросила партія "Единая Россия" й Мінзв'язку РФ.



Ван Цзін – голова правління Xinwei



Ван Цзін на переговорах у Росії



Ван Цзін і Богуслаєв

Наступного року Ван Цзін знову брав участь у переговорах з росіянами. На згадку про це є фото мільярдера з Владіславом Сурковим, тоді – заступника прем'єр-міністра Росії Путіна.

Ван Цзін на переговорах з Сурковим у 2012 році / Фото – РосЗМІ

Куба – один із каналів незаконних постачань

Одним з варіантів прикриття незаконного бізнесу з державою-окупантом була робота через Кубу (цей острів є давнім союзником Росії).

Експорт авіадвигунів на Кубу був організований разом з лізинговою компанією "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) в рамках постачань Ан-158 виробництва ДТ "Антонов" у 2013 – 2015 роках.

У межах цієї угоди панамська юридична особа South American Aircraft Leasing (SAAL) купує літаки в тому таки ИФК, після чого здає їх у лізинг кубинській авіакомпанії Cubana de Aviacion.

Ще 2007 року Богуслаєв і гендиректор ИФК Алєксандр Рубцов уклали контракт на 200 мільйонів доларів на постачання 74 двигунів Д-436-148 та 37 допоміжних силових установок для літаків Ан-148. Тоді вони заявили, що збір двигунів переведуть із Києва до Воронєжа.



Суми контрактів у мільонах доларів, які укладала "Мотор Січ" з російськими компаніями / Інфографіка – Molfar

Російські компанії, з якими "Мотор Січ" співпрацювала найбільше (2014 – 2019 рр.) / Інфографіка – Molfar

Зверніть увагу! Угода щодо постачання АН між SAAL та ИФК була укладена у 2012 році під час авіаційної виставки у Фарнборо, в рамках контракту "Мотор Січ" мала б поставити до Панами двигуни Д-436-148 для 15 літаків АН-148 й АН-158, перші 6 для трьох Ан-158 планували встановити в грудні 2012, далі – по 2 у місяць. У 2013 році було поставлено три Ан-158 на Кубу. Того ж року, в грудні, ИФК отримує кредит на 50 мільйонів доларів у російського ВАТ "Промсвязьбанк", аби покрити витрати, що пов'язані з авансовими платежами з ДП "Антонов" за 3 АН-158.

Вересень 2013 року. "Мотор Січ" та "Антонов" підписали контракт з компанією "Кубинська Авіація" на модифікацію кубинського парку АН-2 двигунами МС-14. "Мотор Січ" буде постачальником двигунів та їхніх компонентів, ВАТ "Аэросила" – повітряних гвинтів АВ-17.

Після 2014 року АТ "Мотор Січ" розгорнуло експорт через компанії-прокладки / Інфографіка – Molfar

У 2017 році, за словами комерційного директора Cubana de Aviacion, Yoanka Acost, відбулися масові скасування та затримки рейсів, що виконуються на літаках Ан-158. Acost заявила, що причина в технічному стані літаків, а також у несвоєчасних постачаннях запасних компонентів через війну Росії з Україною. Також виявили підвищення робочої температури двигунів Д-436. І вже в травні 2018 року кубинська влада призупинила експлуатацію всіх Ан-158 компанії Cubana de Aviacion. Через відсутність компонентів, на березень 2018 року в ангарах "Антонова" залишилося 10 недобудованих Ан-148 та Ан-158.

Довгий шлях до арешту

Українські спецслужби зацікавились махінаціями Богуслаєва ще у 2017 році. Справа була під особистим контролем тодішнього генерального прокурора Юрія Луценка. У вересні 2017 року суд заарештував контрольний пакет 56% акцій "Мотор Січі", цінні папери зберігалися на рахунках несподіваного посередника угоди – фірми Томаша Фіали Dragon Capital. Тоді ж стало відомо, що за офшорами стоять китайські бізнесмени.

1 березня 2018 року на засіданні РНБО було ухвалено рішення про націоналізацію "Мотор Січі", президент Порошенко доручив контроль за його виконанням секретарю Радбезу Турчинову, проте, далі почалася виборча кампанія та усім якось стало не до Богуслаєва та його зради. Тоді рішення РНБО виконані не були.

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У липні 2019 року вийшло резонансне розслідування "Бігус-Інфо", яке доводило факт співпраці "Мотор Січі" з окупантами.

"Мотор Січ" та її "дочки" обслуговували спеціальний льотний загін "Россия", який займається перевезенням всіх топчиновників країни-агресора, а також керівників спецслужб і армії окупантів. З 2015 по 2017 роки пов'язана з Богуслаєвим компанія "Борисфен" отримала від росіян замовлень на 3,5 мільйона доларів.

Також журналісти довідались про фірму "ВК-МС", назва якої розшифровується як "Володимир Клімов – Мотор Січ". Створили цю компанію однойменні заводи з Росії та України для збірки "російських двигунів" з українських деталей. Виробництво росіянами "власних" компонентів для вертольотів не припинилось і після 2014 року.

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Згодом італійські ЗМІ написали, що син Богуслаєва Сашко придбав собі острів у Лігурійському морі. Після цього, Богуслаєва почало "штормити", а співпраця "Мотор Січі" з КНР стала сходити нанівець. Дійшло до того, що в грудні Китай звернувся до міжнародного арбітражу з вимогою до України компенсувати 3,5 мільярда доларів.

На допомогу Україні прийшли американці. У січні 2021 року США наклали санкції на китайську компанію Skyrizon. Було визнано, що інвестор "Мотор Січі" становить загрозу національній безпеці США.

"Skyrizon” – китайська державна компанія – і її спроби придбати та узаконити закордонні військові технології становлять значну загрозу національній безпеці США та інтересам зовнішньої політики,

– заявив міністр торгівлі США Уілбур Росс про санкції щодо китайського інвестора.

Також 28 січня 2021 року президент Зеленський ввів санкції проти китайських інвесторів українського підприємства в особі громадянина Піднебесної – Ван Цзіна. У відповідь інвестори спробували здійснити рейдерське захоплення стратегічного українського підприємства, проте десант з 6 нардепів зі "Слуги Народу", 50 поліцейських, 200 бійців Нацгвардії та представників громадянського суспільства цьому завадили.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було ухвалено рішення, яке мали зробити ще 3 роки тому, тобто націоналізувати "Мотор Січ". 23 березня 2021 року президент ввів його в дію, згодом суд заарештував 100% акцій підприємства.

Втім, і це рішення виконане не було. Справу відклали з формулюванням – до кращих часів, як і законопроєкт про націоналізацію підприємства. Влітку 2021 року віцепрем'єрміністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський пояснював, що мова про націоналізацію вже не йде, а лише про встановлення контролю держави над "Мотор Січчю".

Контроль виявився дивним – Богуслаєв зберіг свій вплив залишився на підприємстві навіть після початку вторгнення, не припинив стосунків з ворогом і спокійно собі "вирішував питання" з Росією. Ба більше, після його арешту так званий "трудовий колектив" заводу на своєму сайті публікує звернення, де висловлює своє хвилювання, бо, бачте, Богуслаєв "талановитий керівник, людина, нескінченно віддана Україні".

Що відомо про затримання Богуслаєва – дивіться відео: