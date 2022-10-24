Таким чином Богуслаєв фактично допомагав обстрілювати Україну. Це все відбувалося разом із тим, що президент "Мотор Січі" виправдовував російське вторгнення.

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Богуслаєв навіть виправдовував удар по "Мотор Січі"

У березні 2022 року в збитому російському гелікоптері виявили двигун, на якому пише, що він виготовлений на заводі "Мотор Січ".

В уривках телефонних розмов, які опублікувала СБУ, В'ячеслав Богуслаєв розповідав, що "він з Україною не за одне". Навіть падіння російської ракети на територію заводу "Мотор Січ" ніяк не вплинуло на позицію президента компанії. Мовляв, він до цього ставиться з розумінням.

Після цього Богуслаєв проводив перемовини щодо продажу деталей до авіації росіянам. Обговорювали можливості передання запчастин через Хорватію, Казахстан або Киргизстан.

У травні Богуслаєв розповів, що десятками відправляє двигуни для російських гелікоптерів. На хвилинку – третій місяць повномасштабної війни.

Напередодні повномасштабного вторгнення В'ячеслав Богуслаєв розповів, що відправив у Росію двигуни останнього покоління для ударних гелікоптерів Мі-24 та Мі-28. Також обговорювали й нові двигуни для Мі-35. Президент "Мотор Січі" казав, що його підганяють, бо попереду "грандіозні плани". Ймовірно, мова йшла саме про вторгнення.

І ще один не менш цікавий момент – ще у 2021 році Богуслаєв відреагував на ухвалення в Росії закону про заборону публікації інформації про держзамовлення. Президент "Мотор Січі" заявив, що добивався цього 5 років. Після ухвалення закону, Богуслаєв продав ще одну партію двигунів росіянам.

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Затримання Богуслаєва: головне

Увечері 22 жовтня джерела 24 каналу в СБУ повідомили про затримання ексвласника "Мотор Січі" та колишнього депутата Верховної Ради трьох скликань В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в державній зраді. Цікаво, що Богуслаєв має звання Героя України. Двічі проходив до парламенту від "Партії регіонів", а у 2014 році увійшов до фракції "Воля народу".

Богуслаєв відмовився відчиняти двері правоохоронцям. То ж їм довелося самостійно це зробити. Крім Богуслаєва, затримали начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січ". Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – у колабораціонізмі та пособництві державі агресору.

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