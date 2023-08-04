Таку думку 24 Каналу припустив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. Інший варіант – приховати єдність у російських силових структурах.

Дивіться також Нас очікує перенесення війни на територію Росії: інтерв'ю з Подоляком

Причини таємних указів

Путін хоче приховати масштаби втрат у війні. Тому його таємні укази могли стосуватися присвоєнню нагород загиблим військовим. Зокрема, орденів мужності. Таким чином можна проаналізувати з яких регіонів призваний загиблий військовий, де він служив і яких втрат зазнали його бойові частини.

Інший варіант – присвоєння генеральських звань або зняття з тих чи інших посад. Ми так само бачимо переміщення в армії, силових структурах і це для того, щоб не показувати усі проблеми з керуванням, відсутністю єдності в силових структурах. Думаю, ці укази теж були засекречені,

– припустив Ягун.

Він додав, що цей факт дуже яскраво свідчить про проблеми в російському суспільстві. Та безпосередньо системі керування.

"І це один з елементів розпаду авторитарної системи", – додав генерал-майор СБУ в запасі.

Віктор Ягун про таємні укази Путіна: дивитись відео

Таємні укази Путіна

Одне з видань підрахувало за порядковими номерами укази Путіна від початку року. Якщо якийсь номер не був опублікований, значить він був засекречений. Таким чином журналісти нарахували 62% неопублікованих документів. Такого високого відсотку не було за увесь час президентства бункерного очільника. Лише у січні 1999 року фіксували 64%.

Найбільше пропущених номерів указів підряд від початку війни було зафіксовано в період між 27 та 31 липням. Видання припускає, що секретні укази Путіна пов'язані нагородженням військових, в тому числі посмертно. І збільшилася ця кількість на фоні масштабного українського контрнаступу.

Путін втрачає свої позиції: останні новини