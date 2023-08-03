Відповідну заяву зробив кремлівський лідер Владімір Путін на зустрічі з керівниками підприємств обробної промисловості, пише 24 Канал. Путін пожалівся, мовляв, російські чиновники хочуть їздити на іномарках.

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Путін відкинув пропозицію купувати іномарки

До Путіна звернулися із закликом продовжити закупівлі іноземних авто. Бункерний диктатор вирішив уявити, що він західні санкції, тому виключив таку можливість для чиновників у Росії.

За словами Путіна, всі чиновники Росії повинні їздити на вітчизняних автомобілях.

Міністерства, відомства, управління справами звернулися з проханням продовжити (закупівлі – 24 Канал), зробити упор, по суті, на автомобілі іноземного виробництва, продовжити таку практику. Я сказав, що це має бути абсолютно виключено і всі чиновники країни повинні їздити на вітчизняних автомобілях,

– заявив диктатор.

Путін додав, що тепер російські чиновники будуть жити скромніше, ніж раніше. "Нічого страшного, навпаки навіть краще", – сказав він і додав, що всі чиновники повинні розуміти, що треба прагнути до розвитку вітчизняних брендів автомобілів.

Що не так з автомобілями у Росії

Після кількох місяців повномасштабного вторгнення у Росії автомобільні запчастини подорожчали на 30%. Складнощі з постачанням у Росію призвели до суттєвого дефіциту бамперів, скла і фар, через що ціни часом зростали вшестеро щодо рекомендованих рівнів.

Росії через санкції Заходу доводиться переорієнтовуватися на інші ринки, зокрема Китаю. Так, як пише Bloomberg, за перші 5 місяців 2023 року китайські автовиробники експортували до Росії більше автомобілів, ніж будь-де.

Китайські авто заповнили порожнечу, яку залишили світові виробники, що пішли з ринку Росії через її вторгнення в Україну.

У 2023 році на Петербурзькому економічному міжнародному форумі із пафосом презентували нову модель "Лади". Але її двигун чомусь не працював. Відтак, не дивно, що російські чиновники прагнуть їздити на надійних іномарках, а не ризикувати життям на російських "гробах на колесах".

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