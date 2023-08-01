Відповідаючи на питання, чи може статися з Україною те, що сталося із Сирією, Зеленський сказав, що не може. Він пояснив, що в Україні не може бути сирійський сценарій, тому що Владімір Путін не проживе стільки років.

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Путін воює проти України з більшими темпами

Глава держави пояснив, що "в тому темпі, з яким Путін воює в Україні, він не воював у Сирії". Зеленський заявив, що в Сирії "інша війна", попри страшні страждання і руйнації.

Президент наголосив, що він у жодному разі не применшує страждання сирійців, які втрачали своїх близьких. "Будь-яка війна – це страшне горе і страждання. Навіть якщо війна йде три дні. Хтось за ці три дні втратив усе", – додав він.

Тому я не порівнюю війни, а порівнюю об'єм застосування повномасштабної агресії Росії, яка в Україні, та те, що відбувається у Сирії,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив, що сьогодні проти України воює вся армія Росії. "Кістяк цієї армії був знищений українською армією і українським народом на фронті та на вулицях", – зазначив президент.

При цьому Зеленський не вважає, що світ так об'єднався навколо сирійської трагедії, як довкола війни в Україні.

І я вважаю, що це була помилка. Це завжди велика помилка, коли світ вважає, що війна десь далеко,

– додав президент.

Зеленський заявив, що це не він об'єднав країни довкола України, а кожна людина у нашій державі на своєму місці щось зробила.

"Щось дуже важливе у дуже важливий момент. Це і бажання, і збіг, і наша абсолютна відданість. Свобода або смерть. Саме так. Це такий вибір", – сказав він.

Зеленський впевнений, що Путін не витримає 10 років

Глава держави переконаний, що Путін не витримає, і через 30 років його не буде, тобто диктатор помре.

"Він помре, це зрозуміло. Але й 10 років він не витримає. Він не та фігура вже. Всі їхні дії на полі бою говорять про те, що Росія на сьогодні не спроможна окупувати Україну повністю і знищити нас", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що в Росії не змінилися бажання щодо України, "але глибоко в душі вони розуміють, що не спроможні".

За словами Зеленського, на початку повномасштабного вторгнення росіяни були спроможні захопити Україну. Тепер же Кремлю потрібен час, щоб накопичити сили, зняти санкції, отримати політичну підтримку.

Також ворогу потрібно, щоб Україна мовчала. Однак президент запевнив, що Україна не буде мовчати, а діятиме. Він впевнений, що "покоління цієї війни" не дасть Росії стати такою міцною, якою вона була.

Зверніть увагу. За період від початку конфлікту в Сирії у березні 2011 року і до вересня 2021 року оцінки кількості жертв коливалися від 380 000 до понад 600 000 людей. Війна в Сирії триває донині.