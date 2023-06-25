За наявною інформацією, в Ідлібі окупанти поцілили у ринок. Загалом внаслідок авіаударів загинуло понад 10 людей та ще кілька десятків зазнали поранень.

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Загинули діти

Інформацію про обстріл повідомила правозахисна організація Сирійська обсерваторія прав людини. Її представники заявили, що через авіаудар по провінції Ідліб, що на північному заході країни, загинуло щонайменше 13 людей. На жаль, серед жертв є діти.

Наслідки авіаударів Росії по Сирії / Фото EPA

За даними правозахисників, Росія завдала два авіаудари. Перший був по багатолюдному ринку, що у Джиср-аш-Шугурі. Під час цієї атаки загинуло щонайменше дев'ятеро людей: 3 комбатантів і 6 цивільних, серед яких двоє дітей.

Інший удар був по передмістю Ідлібу. Внаслідок цього загинуло четверо людей: комбатант і троє мирних мешканців.

Крім того, відомо, що поранень зазнали щонайменше 30 людей. SOHR зауважив, що за 2023 рік Росія вперше атакувала Сирію з жертвами.

На жаль, для українців обстріли з боку Росії стали щоденною реальністю. Окупанти атакували багатоповерхівку у Херсоні.

Що відомо про удар по Херсону

У ніч проти 25 червня російські загарбники цинічно атакували Херсон. Ворог поцілив у багатоповерховий будинок. Деталями обстрілу поділилися у прокуратурі Херсонщини та ОВА.

За даними ОВА, загинув місцевий мешканець. Також під завалами будинку виявили одну жінку. У прокуратурі зауважили, що обстріл стався близько 03:20. Окупанти атакували житлові квартали міста. Попередньо по обласному центру били з артилерії.

Так, під завалами загинув 44-річний чоловік. Сам снаряд поцілив у п'ятиповерхівку, в якій він мешкав. Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки поблизу.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування. Його відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни з боку Росії. Слідчі дії прокурори проводять разом зі співробітниками поліції.